Mainzer Johannisnacht 2024 startet in knapp einem Monat

Live-Musik, Kabarett und Kulinarik – auch in diesem Jahr wird den Gästen der Johannisnacht wieder viel geboten. Vier Tage lang wird am Rheinufer und in der Innenstadt gefeiert. In knapp einem Monat beginnt das Mainzer Volksfest.

"Die Johannisnacht ist nicht nur irgendein Fest - es ist das Fest für Mainz." So beschreibt Festdezernentin Marianne Grosse das bevorstehende Mainzer Volksfest. Vom 21. Juni bis zum 24. Juni kommen wieder zigtausende Gäste zusammen, um zur Live-Musik zu tanzen, beim Kabarettprogramm zu lachen oder sich bei einem guten Glas Wein mit Freunden und Familie zu unterhalten. Gut versorgt mit Bühnenprogramm und Kulinarischem Auf insgesamt fünf Bühnen wird den Gästen ein buntes Programm geboten. So treten zum Beispiel auf der Johannisnacht-Bühne auf dem Schillerplatz bis auf eine Ausnahme nur Künstler und Künstlerinnen aus Mainz auf. Neu ist in diesem Jahr, dass der SWR nach 19 Jahren die Gutenbergbühne auf dem Liebfrauenplatz nicht mehr bespielen wird. Gut versorgt mit Speis und Trank werden die Besucher und Besucherinnen des Mainzer Volksfestes zwischen den Bühnenprogrammen auch. An 75 Imbiss- und 41 Getränkeständen finden sie alles, was das Rummel-Herz begehrt. Mainzer Traditionen bleiben: Künstlermarkt und Gautschen Was darf bei der Johannisnacht nicht fehlen? Genau, das traditionelle Gautschen! Das findet am Samstagnachmittag dann auf der Gutenberg-Bühne statt. Mit der Buchdrucker-Taufe werden symbolisch die Sünden der Lehrjahre abgewaschen - und zwar in einem großen, mit Wasser gefüllten Holzfass. Heutzutage werden auf der Bühne vor allem Mediengestalterinnen und -gestalter getauft. Warum in Mainz Johannisnacht gefeiert wird 1968, im Jahr des 500. Todestages von Johannes Gutenberg, rief der damalige Sozialdezernent Karl Delorme, selbst gelernter Buchdrucker, das Volksfest ins Leben. Seitdem wird die Erinnerung an den großen Erfinder Johannes Gutenberg zelebriert – besonders lebendig rund um den Johannistag am 24. Juni. (Quelle: Stadt Mainz) Über das Mainzer Rheinufer und den Fischtorplatz erstreckt sich in diesem Jahr der Künstlermarkt. Eine Lichterkette soll hier als Wegweiser dienen und verbindet die einzelnen Bereiche des Marktes. Etwa 144 Künstlerinnen und Künstler bieten an ihren Ständen handgefertigte Produkte wie zum Beispiel Schmuck, Kleidung oder Dekoration an. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es 25 Stände mehr. Kiffen ist auf der Mainzer Johannisnacht verboten Nach Angaben von Festdezernentin Marianne Grosse wird es auch für die Johannisnacht Regeln fürs Kiffen geben. Laut dem Cannabisgesetz des Bundes ist das Kiffen unter anderem in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen verboten - was auf Volksfesten der Fall ist. Rheinland-Pfalz Sind Cannabis-Verbote nötig? Kiffen auf Volksfesten - So ist die Lage in Rheinland-Pfalz Soll das Cannabisrauchen auf Volks- und Weinfesten in Rheinland-Pfalz verboten werden? Veranstalter und Kommunen sind sich nicht einig, das Land sieht keinen Handlungebedarf. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Diese gesetzlich festgelegten Regeln werden auch in Mainz gelten, so Grosse. Die Dezernentin ist aber überzeugt, dass das Thema Kiffen auf der Johannisnacht kein Problem darstellen wird. Bisher sei das Thema in Mainz auch generell nicht als Problem wahrgenommen worden. Mit einem Feuerwerk endet das Volksfest Und natürlich darf auch ein krönender Abschluss des Mainzer Volksfestes nicht fehlen. Die viertägige Johannisnacht wird am Freitag, den 24. Juni, mit einem bunten Spektakel zu Ende gehen. Das Feuerwerk wird, wie auch im letzten Jahr, auf der Höhe des Kurfürstlichen Schlosses gezündet. Vom Ufer aus oder von der Theodor-Heuss-Brücke hat man jedes Jahr den besten Blick.