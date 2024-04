Sturm reißt Bäume im Norden von RLP um, Bahnverkehr gestört

Der angekündigte Wetterumschwung ist im Land angekommen. Erste Sturmböen sind über den Norden von Rheinland-Pfalz gefegt, auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Die Polizei in Koblenz zählte in ihrem Bereich bis zum Abend 65 Einsätze. Zehn Pkw wurden durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder umher fliegende Gegenstände beschädigt. In fünf Fällen wurden Stromleitungen unterbrochen. Die jeweiligen Energieversorger konnten laut Polizei die Schäden aber schnell beheben. In einem Fall fiel die Telefonverbindung kurzzeitig aus.

Verletzte gab es nach bisherigen Informationen zum Glück nicht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine niedrige fünfstellige Summe. Kurzzeitig behinderten Bäume und Äste den Verkehr auf einigen Straßen. Die Straßenmeistereien und Feuerwehren konnten die Schäden relativ schnell beheben.

Unwetter behindert auch den Bahnverkehr

In der Mitte Deutschlands behindert der Sturm auch den Bahnverkehr. Nach Informationen der dpa fährt derzeit am Frankfurter Hauptbahnhof nichts mehr. Die Deutsche Bahn teilte mit: "Einzelne Strecken sind gesperrt und es kommt zu Umleitungen mit Verspätungen". ICE-Züge zwischen Koblenz und Bonn werden umgeleitet, In Bonn, Remagen und Andernach hält der Zug nicht.