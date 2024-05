Diskussion um Sicherheit bei Sandbahnrennen in Herxheim

In Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) gibts an Christi Himmelfahrt wieder Sandbahnrennen. Ein Motorsport-Experte kritisiert jetzt die Sicherheit. Im Oktober war ein Beifahrer dort tödlich verunglückt. Die Veranstalter weisen die Kritik zurück.

An Christi Himmelfahrt blickt die Motorradsport-Szene in Deutschland in die Südpfalz - dort finden Speedway-Rennen statt. Im Waldstadion in Herxheim wird traditionell die sogenannte Langbahn-Saison eröffnet, das sind 1.000 Meter, die zu fahren sind. Highlight in diesem Jahr: Der erste Lauf zur Langbahn-Weltmeisterschaft. Am Start sind 15 Fahrer aus sieben Ländern.

Diskussionen nach tödlichen Unfällen bei Sandbahnrennen in Herxheim

Vor gut einem halben Jahr gab es auf der Rennstrecke in Herxheim einen tödlichen Unfall. Damals war ein Motorradgespann mit Vollgas außer Kontrolle geraten, hatte eine Holzwand durchbrochen und war gegen den Betonpfeiler eines Zauns gerast.

Der Fahrer konnte noch rechtzeitig von der Maschine abspringen und wurde nur leicht verletzt. Sein 41-jähriger Beifahrer im Seitenwagen prallte gegen den Betonpfeiler und kam ums Leben. Dies ist bereits der zweite tödliche Unfall auf der Sandbahn in Herxheim. Seither wird über die Sicherheit der Rennen beim Veranstalter MSV-Herxheim kritisch diskutiert.

Speedway-Experte Christian Endrich (links) in seiner Motorradwerkstatt SWR

Experte zu Sandbahnrennen in Herxheim: "Am besten zumachen!"

Einer der Kritiker ist der erfahrene Mannheimer Speedway-Experte und -Trainer Christian Endrich. Der 60-Jährige befürchtet, dass weder Fahrer noch Zuschauer in Herxheim zurzeit wirklich sicher sind. Der veraltete Holzzaun biete keinen ausreichenden Schutz, findet Endrich, die Betonpfeiler dahinter seinen lebensgefährlich für die Fahrer. Sein dringender Rat: "Am besten zumachen! Kein Rennen, kein Training!" Zurzeit sei es einfach zu gefährlich.

Luftkissen-Zaun im Einsatz: In Großbritannien krachen Motorrad und Fahrer in einen "Airfence" (links im Bild) IMAGO IMAGO / NurPhoto

Luftkissen-Zaun für mehr Sicherheit beim Sandbahnrennen

Der Speedway-Experte fordert deshalb in Herxheim einen speziellen Luftkissen-Zaun, den sogenannten Airfence. Dieser wird wie eine Bande am Außenrand der Strecke aufgestellt und soll Stürze von Fahrern abfedern.

Endrich war früher selbst zehn Jahre lang professioneller Speedway-Fahrer in Polen. Dort habe der Motorsport einen höheren Stellenwert als in Deutschland, sagt er. Die Fahrer würden besser bezahlt und vor allem die Sicherheitsregeln seien strenger. Luftkissen-Schutz-Zäune gehörten in Polen längst zum Standard.

Michael Endrich war selbst 10 Jahre professioneller Speedway-Fahrer Michael Endrich

Experte: MSV Herxheim soll sich Luftkissen-Zäune aus Polen besorgen

In Polen müssen diese Luftkissen-Zäune alle drei Jahre ausgetauscht werden, berichtet Endich - obwohl sie dann immer noch voll funktionsfähig seien. Die Entsorgung nach nur drei Jahren sei so teuer, dass sie oft nicht weggeschmissen würden. Stattdessen würden sie unter anderem an Speedway-Vereine nach Deutschland verschenkt. Endrich sagt, er frage sich, warum sich nicht auch der MSV Herxheim Luftkissen-Zäune aus Polen besorgt, um die Sicherheit von Fahrern und Publikum zu verbessern.

Rennfahrer warten auf den Start bei einem Sandbahnrennen in Herxheim Motorsportvereinigung Herxheim

"Wir werden in Herxheim keine Deutsche Meisterschaft mehr ausrichten"

Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat Konsequenzen aus dem tödlichen Unfall gezogen. "Wir werden in Herxheim keine Deutsche Meisterschaft mehr ausrichten", sagte DMSB-Pressesprecher Michael Kramp auf SWR-Anfrage. Die Strecke in Herxheim sei aus Sicht des Verbandes damit für hochwertige Rennen ungeeignet.

Motorradfahrer bei einem Sandbahnrennen in Herxheim Motorsportvereinigung Herxheim

Herxheimer Sandbahnrennen-Veranstalter weist Kritik zurück

Der MSV-Vorsitzende Marco Hammer betonte dagegen in einer Stellungnahme gegenüber dem SWR, dass Offizielle des DMSB und des Weltverbandes FIM die Strecke nochmal vor dem aktuellen Rennen überprüft haben. Ohne Beanstandung. Die Rennstrecke sei von den Motorsport-Verbänden abgenommen und lizensiert.

Außerdem sei die Sicherheitszone rund um die Rennstrecke mit 14 Metern größer als die vorgeschriebenen 10 Meter. Und: Ein Airfence, wie von Endrich gefordert, sei nicht vorgeschrieben.