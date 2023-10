Nach tödlichem Unfall: Neue Sandbahnrennen in Herxheim geplant

Trotz des tödlichen Unfalls beim Sandbahnrennen in Herxheim hält der Verein an der Veranstaltung künftig fest. Das hat der Vorstand beschlossen.

Die Mitglieder der Motorsportvereinigung Herxheim haben am Mittwoch des tödlich verunglückten Rennfahrers gedacht - im Waldstadion, wo das Rennen am Tag der deutschen Einheit stattgefunden hatte. Es war nach dem tödlichen Unfall umgehend abgebrochen worden.

Herxheim: Motorradgespann außer Kontrolle

Beim Rennen um die Deutsche Meisterschaft war am Dienstag ein Motorradgespann außer Kontrolle geraten und gegen eine Holzwand geprallt. Dabei waren der Fahrer leicht und der 41 Jahre alte Beifahrer tödlich verletzt worden. Beide Männer stammen aus Hessen. Die Motorräder haben bei dem Rennen generell keine Bremsen.

Rennen für 9. Mai 2024 geplant

Wie der Vorstand der Motorsportvereinigung Herxheim (MSV) am Donnerstag mitteilte, wurde darüber diskutiert, ob man weiter Sandbahnrennen ausrichten soll. Der Vorstand sei sich einig gewesen, dass der traditionelle Renntag am Himmelfahrtstag auch 2024 - also am 9. Mai - wieder stattfinden soll.

Das Sandbahnrennen im pfälzischen Herxheim ist am Dienstag nach einem tödlichen Unfall abgebrochen worden. SWR

Der Verein will auch die Angehörigen des getöteten Rennfahrers aus Hessen unterstützen.