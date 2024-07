Wieder Grenzkontrollen zwischen der Südpfalz und Frankreich

per Mail teilen

Für Pendler könnte es zwischen der Südpfalz und Frankreich dieser Tage länger dauern: Das Comeback der Grenzkontrolle dauert an.

Mal schnell mit dem Auto in Scheibenhardt über die Grenze oder in einer halben Stunde von Kandel nach Lauterbourg? Das könnte länger dauern: Insbesondere im Bereich von Kandel muss man sich weiterhin auf Kontrollen der Bundespolizei einstellen. Das Bundesinnenministerium hat die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich über die Fußball-Europameisterschaft hinaus verlängert. Diesmal sind die Olympischen Spiele in Paris der Grund.

In einem Bereich von etwa 30 Kilometern rund um die Grenze gibt es stichprobenartige Kontrollen, wie die Bundespolizei in Koblenz erklärt. Und das noch bis Ende September.

Kontrolliert werde "lageorientiert und flexibel" entlang der kompletten Landesgrenze. Auf Hauptverkehrsstraßen lässt man die Autos langsam durchfahren und einzelne werden rausgewunken.

Grenzkontrollen in Scheibenhardt, zwischen der Südpfalz und Frankreich SWR

Durchschnittlich zwei Haftbefehle am Tag

Im Juni wurden der Bundespolizei zufolge an den Landesgrenzen von RLP und dem Saarland sowie nach Luxemburg und Belgien 53.388 Personen kontrolliert und insgesamt 39 Haftbefehle vollstreckt - durchschnittlich zwei pro Tag. Rund 450 Menschen durften nicht nach Deutschland einreisen, ein großer Teil wurde demnach unmittelbar zurückgeschickt.

Bis Ende September soll weiter kontrolliert werden SWR

So geht´s schneller an der Grenze

Die Polizei empfiehlt für den Grenzübertritt: Personalausweis oder Reisepass mitnehmen, das beschleunigt das Ganze erheblich. Zur Frage, ob es Staus im Lastwagen-Verkehr gibt, sagte die Sprecherin, es lägen keine Beschwerden vor. Die Kollegen sollen so kontrollieren, dass die "Leichtigkeit des Verkehrs" weiter gewährleistet ist. Staus sollen vermieden werden.