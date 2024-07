Ladendieb in Speyer anhand von Schoko-Flecken überführt

Skurrile Geschichte in Speyer: Der Polizei gelang es in Windeseile einen Ladendieb zu überführen: Er hatte noch Reste seiner Beute am Mund.

Der Polizei zufolge betrat der 50 Jahre alte Mann am Montagabend eine Drogerie in der Maximilianstraßein der Innenstadt. Offenbar ist er dort schon vorher in einem früheren Fall negativ aufgefallen: Daher hat er laut Polizei in dem Laden eigentlich Hausverbot. Dieses Mal erlag er "der zartesten Versuchung", wie es in der Werbung heißt. Er nahm Schokolade im Wert von 3,25 Euro mit. Beute direkt gegessen Als die Polizei eintraf, war der Mann schon geflohen. Aber die Beamten hatten keine große Mühe, ihn ausfindig zu machen: Sie stöberten ihn in der Nähe auf und bemerkten Schokoflecken in seinem Gesicht. Offenbar hatte er seine Beute direkt aufgegessen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und Hausfriedenbruch erstattet.