Wie sehen die Grenzkontrollen in der Südwestpfalz während Olympia aus?

Wegen den Olympischen Spielen in Paris wird auch in der Südwestpfalz an der Grenze zu Frankreich weiter kontrolliert. Allerdings nicht mehr so regelmäßig wie während der Fußball-EM.

Wer in den nächsten Wochen mit dem Auto im Grenzbereich Südwestpfalz Richtung Frankreich unterwegs ist, könnte dort auf die Bundespolizei treffen. Wie schon während der Fußball-Europameisterschaft kontrollieren die Beamten weiter die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Die Kontrollen seien laut Bundespolizei aber weniger intensiv als noch während der EM.

Grenzübergang bei Hornbach wird sporadisch kontrolliert

Beispielsweise gebe es keine dauerhafte Kontrollstelle mehr beim Grenzübergang in Hornbach in der Südwestpfalz, erklärt die Bundespolizei in Kaiserslautern. Da sind die Container und das Zelt wieder weg, welche dort nach Angaben der Bundespolizei noch während der Fußball-EM aufgebaut waren. Man wolle zwar immer wieder vor Ort sein und die Ein- bzw. Ausreise kontrollieren, aber das nur noch sporadisch. Auch an anderen Grenzübergängen in der Südwestpfalz sei man derzeit nicht dauerhaft im Einsatz.

Hornbach: Wenig Einschränkungen wegen Grenzkontrollen

Der Bürgermeister von Hornbach, Thomas Hohn (FDP), sieht die verlängerten Grenzkontrollen entspannt. "Derzeit gibt es auch nicht viel mehr Verkehr bei uns. Es gibt schon gemischte Gefühle in der Bevölkerung zu Grenzkontrollen in einem vereinten Europa, aber wirkliche Einschränkungen gibt es bei uns jetzt fast gar nicht."

Am Wochenende mehr Kontrollen in Hornbach geplant

Aufgrund der beginnenden Olympischen Spiele in Paris will die Bundespolizei vor allem in den nächsten Tagen auch in Hornbach wieder präsenter sein. Man rechne vor allem am Wochenende mit mehr Reiseverkehr.

Die vorübergehenden Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich sollen beispielsweise Terrorgefahr und illegale Migration abwehren. In den vergangenen Tagen und während der Fußball-EM habe die Bundespolizei durch die Kontrollen im Grenzbereich Südwestpfalz unter anderem auch illegale Einreisen stoppen können.