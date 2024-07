Das sind die Top-Olympia-Medaillenkandidaten aus dem Südwesten

Die Olympischen Spiele in Paris stehen kurz vor der Tür. Wir stellen Ihnen hier eine Auswahl an Athletinnen und Athleten mit Chancen auf Olympia-Medaillen aus dem Südwesten vor.

Sie haben schon zahlreiche große Erfolge erreicht, sind Olympiasiegerinnen und -sieger, kürten sich mit Weltmeistertiteln oder sind ganz besonders hungrig auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Lesen Sie mehr über zwölf Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die in zehn Sportarten um die Medaillen kämpfen werden.

Ricarda Funk (Kanuslalom)

Die amtierende Olympiasiegerin (Tokio 2021) Ricarda Funk startet für den KSV Bad Kreuznach und hat sich erneut für die Olympischen Spiele im Kanuslalom qualifiziert. Sie setzte sich im April in der internen Olympia-Qualifikation des deutschen Teams durch.

Die Liste ihrer Erfolge ist lang: Sie ist vierfache Europameisterin (2014, 2018 im Einzel- und Teamwettbewerb, 2023) und vierfache Weltmeisterin (2017, 2021, 2022 im Einzel- und Teamwettbewerb). Funk ist zum dritten Mal in Folge zur Sportlerin des Jahres in Rheinland-Pfalz gekürt worden.

Am 27. Juli startet Ricarda Funk in Paris mit dem Vorlauf im Kajak-Einer in die Spiele.

Anna-Maria Wagner (Judo)

Die Nummer zwei der Welt im Judo (Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm) tritt für den KJC Ravensburg an. Sie sicherte sich mit ihrer Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2024 in Abu Dhabi das Olympia-Ticket für Paris. 2021 hat sie ebenfalls bei der Weltmeisterschaft Gold geholt - damals in Budapest.

Bereits 2021 ging Wagner bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start. Sie holte im Einzel- und im Mannschaftswettbewerb Bronze. 2024 hat sie sich neben ihrem Weltmeistertitel auch den Europameisterschaftstitel in Zagreb erkämpft.

Leo Neugebauer (Leichtathletik/Zehnkampf)

Der Zehnkämpfer Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart hat erst vor Kurzem ein großes Ausrufezeichen in Richtung Olympia gesetzt: Am 6. Juni 2024 hat er bei den US-College-Meisterschaften mit 8.961 Punkten seinen eigenen deutschen Rekord verbessert. Damit hat er sich auf Platz sechs der ewigen Weltbestenliste katapultiert. Neugebauer war im vergangenen Jahr Fünfter bei der Weltmeisterschaft in Budapest und wurde zu Deutschlands Leichtathlet des Jahres 2023 gekürt.

Niklas Kaul (Leichtathletik/Zehnkampf)

Ein weiterer Zehnkämpfer könnte eine Medaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Paris holen: Niklas Kaul vom USC Mainz. Er schrammte bei den Europameisterschaften 2024 in Rom nur knapp an der Bronzemedaille vorbei: 59 Punkte fehlten ihm auf Rang drei.

Bei den Europameisterschaften 2022 krönte er sich noch zum Sieger und 2019 bei der WM sogar zum Weltmeister. Mit seinen damals erst 21 Jahren war er damit der bisher jüngste Titelträger in der Geschichte des Zehnkampfes.

Neben seinen Medaillen räumte er auch zahlreiche Ehrungen ab: In den Jahren 2019 und 2022 wurde er nicht nur zum Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz gewählt, sondern auch zu Deutschlands Sportler und Leichtathlet des Jahres.

Malaika Mihambo (Leichtathletik/Weitsprung)

Die amtierende Olympiasiegerin im Weitsprung, Malaika Mihambo, hat in Paris die Chance, ihren Erfolg zu wiederholen. Die Weitspringerin der LG Kurpfalz ist auch die amtierende Europameisterin und sprang zweimal zum Weltmeistertitel (2019 in Doha und 2022 in Eugene). Neben sieben gewonnenen Deutschen Meistertiteln (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) wurde sie auch in den Jahren 2019, 2020 und 2021 sowohl zur Sportlerin als auch zur Leichtathletin des Jahres geehrt.

Julian Weber (Leichtathletik/Speerwurf)

Für den Speerwerfer vom USC Mainz geht es in Paris zu seinen dritten Olympischen Spielen. In Rio 2016 landete er auf Platz neun, in Tokio 2021 gewann er mit Platz vier die Holzmedaille. Der viermalige Deutsche Meister (2021, 2022, 2023 und 2024) ist der aktuelle Vizeeuropameister - bei der EM in Rom 2024 musste er seinen vorherigen Europameistertitel (2022 in München) abgeben.

Bei der WM in Budapest 2023 kämpfte er sich auf den vierten Platz, ebenso wie schon 2022 in Eugene. 2019 in Doha beendete der 29-Jährige die Weltmeisterschaften mit einem sechsten Platz.

Gesa Krause (Leichtathletik/3.000 Meter Hindernis)

Eine Medaille bei Olympischen Spielen fehlt der Hindernis-Läuferin Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) noch in ihrer Sammlung. In Paris wird Krause bei ihrer vierten Olympia-Teilnahme erneut versuchen, sich diesen Traum zu erfüllen. 2012 wurde sie in London Siebte, 2016 lief sie in Rio auf Rang sechs und in Tokio 2021 landete sie auf dem fünften Platz.

2015 und 2019 holte sie die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften. 2016 und 2018 krönte sie sich als Europameisterin, 2024 gewann sie den Vizeeuropameistertitel - etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter. Krause hat achtmal die Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Zu den bereits aufgelisteten Erfolgen reihen sich außerdem zahlreiche Indoor-Titel ein. Von 2015 bis 2017 erhielt sie die Auszeichnung als Deutschlands Leichtathletin des Jahres.

Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik)

Darja Varfolomeev ist erst 17 Jahre alt und eines der weltweit besten Nachwuchstalente in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Sportlerin vom TSV Schmiden wird in Paris ihr Olympia-Debüt feiern.

Sie ist noch jung, aber keineswegs unerfahren auf den internationalen Bühnen: Varfolomeev ist zweifache Europameisterin (2023 in Baku und 2024 in Budapest, jeweils mit dem Band) und sechsfache Weltmeisterin (2022 in Sofia mit Keulen, 2023 in Valencia mit Reifen, Ball, Keulen, Band und im Mehrkampf).

Michael Jung (Reiten/Vielseitigkeit)

Der Vielseitigkeitsreiter Michael Jung vom Reiterverein Nordstetten-Horb ist bereits ein erfahrener Olympionike. Bei den Spielen in London 2012 holte er sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung Gold. In Rio 2016 ritt er noch einmal zur Goldmedaille im Einzel, im Team reichte es für Silber. 2021 erreichte Jung in Tokio Platz acht in der Einzelwertung und Platz sechs mit der Mannschaft.

Aber nicht nur bei Olympia war er erfolgreich: 2010 wurde er im Einzel Weltmeister, 2014 Einzel-Vizeweltmeister und Mannschaftsweltmeister. 2022 gewann er WM-Gold mit dem Team. Außerdem holte er zahlreiche Einzel- und Teamtitel bei Europameisterschaften und Einzelmedaillen. Auch die Deutschen Meisterschaften im Einzelwettbewerb gewann er häufig.

Franziska Brauße (Radsport/Bahn)

Die Bahnradsportlerin Franziska Brauße, die in Eningen (Achalm) wohnt, hat eigentlich schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In Tokio gewann sie 2021 bei den Olympischen Spielen in der Mannschaftsverfolgung Gold. Im selben Jahr wurde sie auch mit ihrer Mannschaft Welt- und Europameisterin und Vize-Europameisterin in der Einerverfolgung.

Nach diesen Erfolgen zeichnete sie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt aus. Sie und ihre Teamkolleginnen wurden außerdem zur Mannschaft des Jahres gekürt. 2024 konnte Brauße bereits eine Bronzemedaille bei der EM in der Mannschaftsverfolgung einfahren sowie den Vize-Europameistertitel in der Einerverfolgung.

Feldhockey der Männer

Die Feldhockey-Weltmeister aus 2023 kämpfen in Paris um eine Olympia-Medaille. Mit dabei sind zwei Spieler vom Mannheimer HC: Gonzalo Peillat und Justus Weigand.

Gonzalo Peillat kam 2016 nach Mannheim. Der gebürtige Argentinier wurde 2022 deutscher Staatsbürger und konnte dadurch seitdem für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Feld stehen. Am WM-Erfolg 2023 war Peillat maßgeblich beteiligt.

Justus Weigand hat bereits Olympia-Erfahrung: Er war schon in Tokio Teil des deutschen Hockeyteams. 2020 debütierte er in der Nationalmannschaft.