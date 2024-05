Darja Varfolomeev hat sich am letzten Tag der Gymnastik-Europameisterschaften in Budapest die Goldmedaille mit dem Band gesichert. Zuvor schrammte sie knapp an Edelmetall vorbei.

Die erste Entscheidung des Tages für die sechsmalige Weltmeisterin war das Ball-Finale. Da musste Varfolomeev gleich als erste der acht Finalistinnen antreten. Die 17-Jährige vom TSV Schmiden präsentierte ihre brandneue Übung zu Michael Jacksons Hit "In the closet". Insgesamt war ihre Performance nicht so sicher und stark wie gestern im Mehrkampf. 34,000 Punkte bekam sie dafür und verpasste damit als Viertplatzierte eine Medaille ganz knapp um 0,25 Punkte. Varfolomeev mit toller Übung am Band Im abschließenden Bandfinale packte Titelverteidigerin ihren Kampfgeist aus und präsentierte eine makellose Übung. Alle Risiko-Elemente stand sie sicher, ihre Gerätetechnik warexzellent und die Ausführung mit 8.6 der höchste Wert des gesamten Tages. Darja Varfolomeev holt Bronze im Mehrkampf Am Ende sicherte sich mit herausragenden 34,400 Punkten den goldenen Abschluss dieser Europameisterschaften. "Erstmal war ich kaputt nach der Ball-Übung. Ich dachte: 'Das kann doch nicht wahr sein, dass es bei der EM wieder so schlecht läuft'" sagte Varfolomeev im Interview mit SWR Sport. "Dann habe ich einfach versucht, mich auf das nächste Gerät zu konzentrieren." Das gelang ihr so perfekt, dass es ein goldener Abschluss für sie wurde.