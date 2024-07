Diese Athleten gehen für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an den Start

per Mail teilen

Die Nominierungen sind durch, der Kader steht: Welche Sportler aus dem Sendegebiet sind in Paris bei den Paralympics dabei? SWR Sport hat den Überblick.

Judo

Nikolai Kornhaß vom 1. Mannheimer JC hat schon einiges an Erfahrung, was die Paraympischen Spiele angeht. Schon 2016 und 2020 war er dabei, für eine Medaille hat es aber bisher für den sehbehinderten 31-Jährigen noch nicht gereicht. Das möchte er im dritten Anlauf ändern.

Auch Lennart Sass ist für das Judo Team am Start. Der blinde 24-Jährige lebt und trainiert in Heidelberg und möchte um eine Medaille mitmischen.

Rudern

Die sportliche Wissenschaftlerin Susanne Lackner gehört schon seit 2007 der deutschen Para-Nationalmannschaft an. Sonst geht sie für den Mannheimer RV Amicitia an den Start. Sie startet in der Klasse PR3, kann also Arme und Beine ohne Einschränkung benutzen.

Leichtathletik

Merle Menje vom StTV Singen gilt als das deutsche Wunderkind im Parasport. Die querschnittsgelähmte 19-Jährige holte im Rennrollstuhl bei den Leichtathletik Europameisterschaften 2021 zweimal Gold und zweimal Silber. Bei ihrer Paralympics-Premiere 2021 verpasste die gebürtige Maizerin nur ganz knapp eine Medaille. Jetzt möchte sie erneut angreifen.

Niko Kappel vom VfB Stuttgart startet in der Klasse F4 und holte schon bei den Paralympics 2016 Gold im Kugelstoßen. In diesem Jahr krönte er sich schon in Kobe mit einem Wurf auf 14,23 Metern zum zweiten Mal zum Weltmeister.

Auch sein Teamkollege Yannis Fischer ist dabei. Im Kugelstoßen gewann Fischer 2023 die Para Leichtatlethik Weltmeisterschaften mit einem neuen deutschen- und Meisterschaftrekord von 11,43 Metern.

Fechten

An die Säbel geht es für den 24-jährigen Maurice Schmidt aus Böblingen. Der mit Dymelie geborene Sportler holte jüngst beim Weltcup im Cardiff und bei der EM in Paris Bronze. Jetzt möchte er nochmals in Paris Edelmetall mitnehmen - bei seiner ersten Paralympics Teilnahme.

Rollstuhlbasketball

Das deutsche Basketballteam bei den Paralympics wird von Amanda Fanariotis unterstützt. Nach einer erfolgreichen Basketball-Karriere wollte ihr Körper irgendwann nicht mehr: zahlreiche Bänderrisse, ein Bandscheibenvorfall und zwei Brüche im linken Handgelenk gab sie ihre Karriere auf. Jetzt feiert sie ihr Comeback im Team der Rollstuhlbasketballerinnen. Dort ist sie momentan die einzige Nationalspielerin aus Baden-Württemberg.

Rugby

Der Rollstuhlrugbyspieler Moritz Brückner hält auch eigene Vorträge über eine Verletzung, die ihn in den Rollstuhl brachte. Ihm ist wichtig, dass sich seine Zuhörer ein richtiges Bild von behinderten Menschen machen. Das möchte er auch bei den Paralympics 2024 untermauern, wenn er das Rugbyteam in Paris unterstützt.

Para Radsport

Kerstin Brachtendorf kommt aus Mendig in Rheinland-Pfalz und hat eine Behinderung an einem ihrer Beine. Sie wurde 2013 Weltmeisterin im Straßenrennen und gewann 2021 bei den Paralympics in Tokio die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren. Dafür wurde sie nach den Spielen vom Bundespräsidenten mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Sportschießen

Seit 10 Jahren ist Moritz Möbius schon aktiver Sportler, jetzt darf der Sportschütze aus Gengenbach im Schwarzwald auch bei den Paralympics sein Können zeigen. 2023 belegte der kleinwüchsige Athlet schon den dritten Platz bei den Weltmeisterschaften, 2024 folgte der siebte Platz bei den Europameisterschaften. Er ist für den SSV Zell am Harmersbach aktiv.

Tischtennis

Der Tischtennisspieler Thomas Brüchle vom TTC Frickenhausen nahm schon an den Paralympics 2012, 2016 und 2020 teil und holte im Team dabei schon dreimal Silber. Außerdem darf der gebürtige Lindauer sich seit 2022 Weltmeister und seit 2023 Europameister nennen. Nur eine Medaille bei den Paralympics fehlt ihm noch, die möchte er sich jetzt in Paris holen.

Außerdem dabei: Seine Teamkollegin Jana Spegel. Die Medizintechnik-Studentin aus Stuttgart belegte bei den Europameisterschaften 2023 den zweiten Platz im Einzel und möchte sich jetzt auf der ganz großen Bühne zeigen.

Triathlon

Vor etwa zehn Jahren kam Elke van Engelen aus Bad Bentheim in Niedersachsen zum Triathlonsport. 2016 musste sie sich nach einer Tumordiagnose den linken Unterschenkel amputieren lassen. Allerdings ließ sie sich davon nicht entmutigen und war 2019 erstmals an einer Para-Triathlon-Meisterschaft teil, wo sie direkt in ihrer Startklasse gewann.

Danach folgten einige Cup-Siege, der EM-Titel und ein dritter Platz bei der Weltmeisterschaft. Im Jahr 2021 konnte sie ganz knapp nicht an den Paralympics teilnehmen, da ihre Startklasse PTS 4 nicht vertreten war und sie gegen körperlich stärkere Athleten keine Chance hatte. Diesmal soll in Paris einn neuer und hoffentlich erfolgreicher Start für sie gelingen. Sie trainiert aktuell im Ute Mückel Triathlonteam aus Stetten.