Stuttgarter Volleyballerinnen legen im Halbfinale gegen Dresden vor

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das erste Halbfinale in den Bundesliga-Playoffs gewonnen. Gegen den Dresdner SC setzten sie sich souverän durch.

Die Stuttgarter Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Halbfinale-Serie der Playoffs gestartet. Nach dem überzeugenden Viertelfinalsieg über Münster wurden die Schwäbinnen auch gegen den Dresdner SC ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:19)

Dresden startet besser, Stuttgart dreht auf

Die Gäste aus Dresden starteten besser in die Partie und kamen zunächst zu schnellen Punkten. Die Gastgeberinnen brauchten eine Weile, um in den ersten Satz zu finden, bewiesen in der Crunchtime des ersten Satzes aber ihre ganze Klasse. Beim 22:19 zogen sie auf drei Zähler davon und ließen sich die Führung nicht mehr nehmen. Durch einen gut stehenden Block verwandelte Stuttgart den ersten von vier Satzbällen zum 25:21.

Zu Beginn des zweiten Satzes zeichnete sich ein ähnliches Bild wie im ersten: Dresden startete besser und führte schnell mit 7:3. Stuttgarts Coach Konstantin Bitter nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte: Sein Team machte dank guter Aufschläge von Maria Segura Palleres fünf Punkte in Folge und stellte auf 8:7. Im Anschluss gingen vor allem in den längeren Ralleys die Punkte häufig an den Deutschen Meister aus Stuttgart, der sich absetzen konnte. Den zweiten Satzball verwandelte Mittelblockerin Kelsey Veltman zur 2:0-Satzführung.

Segura Palleres und Koskelo führen MTV zum Heimerfolg

In den dritten Durchgang ging der MTV nun voller Selbstvertrauen. Dresden kam zu Beginn viel zu selten zu Punkten, während die Gastgeberinnen mutig aufspielten. Kapitänin Roosa Koskelo, die ebenso wie Krystal Rivers nach der Saison ihre Karriere beenden wird, wehrte Bälle ab, die eigentlich schon wie sichere Zähler für die Dresdnerinnen aussahen.

Aber aufgegeben hatte Dresden noch nicht. Der SC kämpfte sich wieder heran und schaffte beim 9:9 den Ausgleich. Die Gastgeberinnen zeigten in dieser entscheidenden Phase der Partie jedoch ihre gesamte Routine. Geduldig spielten sie ihre Angriffe aus und machten weniger Fehler. Und erneut war es eine Aufschlagserie von Segura Palleres, die zur deutlichen Führung in der Crunchtime des dritten Durchgangs beitrug. Sechs Matchbälle erspielten sich die Schwäbinnen, den zweiten verwandelte die überragende Segura Palleres unter dem lauten Jubel der Fans in der ausverkauften Stuttgarter Arena zum souveränen 3:0-Heimerfolg.

Zweites Halbfinale nächsten Samstag in Dresden

Die zweite Partie in der Halbfinal-Serie, die noch einmal im Best-of-Three-Modus ausgespielt wird, findet am kommenden Samstag (12.04., 17:15 Uhr) in Dresden statt. Mit einem Auswärtssieg können die Stuttgarterinnen den Finaleinzug bereits perfekt machen.