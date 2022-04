Max Oehl SWR

Lieblingsband/-titel

Da gibt es nur eine ehrliche Antwort: Coldplay. 13 Mal live gesehen, 2022 kommen zwei weitere Konzerte dazu. Absolut die beste Liveband jemals, unglaublich sympathische und über talentierte Musiker - Highlight war 2016 Drummer Will und Bassist Guy zu treffen. Lieblingssong dementsprechend ist "Yellow" - immer noch.

Blick auf Baden-Württemberg

Meine Heimat, meine Herkunft. Ich war schon in vielen Ecken, habe in den USA, Hamburg und Berlin gelebt - am Ende hat es mich doch aber wieder hierher gezogen und hier habe ich meine Familie gegründet.

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

..dann täten mir meine Kolleg:innen, wo auch immer ich arbeiten würde, sehr leid. Haha, ich quatsche einfach zu gerne und das am liebsten über alles!

Lieblingssprichwort/-fluch

Klingt kitschig, ist aber tatsächlich ein gutes Motto, wie ich finde: "life is not to fear, life is to enjoy" - aus einem Song der US Band "Third Eye Blind".