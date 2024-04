per Mail teilen

Seid in unserem Whatsapp-Kanal immer informiert über spannende SWR1 Leute-Talks, die besten SWR1 Pfännle-Rezepte, Musik-News, Konzerte in Baden-Württemberg und vieles mehr.

Kanal abonnieren und Teil der SWR1 Familie sein

Immer wissen, was bei SWR1 Baden-Württemberg los ist – das geht für euch jetzt auch über unseren SWR1 Whatsapp-Kanal. So seid ihr ganz nah dran, könnt abstimmen, reagieren oder Interessantes weiterleiten. So wie ihr es von euren anderen Whatsapp-Chats gewohnt seid.

Hier klicken und SWR1 Whatsapp-Kanal abonnieren!

So findet und abonniert ihr den SWR1 Whatsapp-Kanal

Ihr könnt auf den QR-Code klicken, den Link anklicken oder auch direkt bei Whatsapp nach unserem Kanal suchen. So geht’s:

Klickt den Reiter "Aktuelles" an. Hier werden die Status-Updates eurer Kontakte angezeigt und darunter dann "Kanäle" aufgelistet. Ihr klickt auf das "+" rechts neben dem Wort "Kanäle" , dann könnt ihr auswählen, ob ihr einen Kanal sucht oder einen erstellen möchtet. Wenn ihr auf "Kanäle suchen" tippt, öffnet sich eine Suchmaske. Dann einfach SWR1 eingeben, so findet ihr den Kanal SWR1 Baden-Württemberg. Tippt ihr auf das "+" neben unserem Namen, habt ihr den Kanal abonniert. Alternativ könnt ihr auch den Kanal antippen und euch die Whatsapp-Nachrichten anschauen. Oben rechts findet ihr dann nochmal die Möglichkeit auf "abonnieren" zu klicken.

Whatsapp-Nachrichten von SWR1 bekommen

Habt ihr den Kanal abonniert, am besten oben rechts auf die Glocke tippen, so aktiviert ihr die Benachrichtigungen und ihr verpasst nichts.

Klickt euch rein, abonniert unseren Kanal – wir freuen uns auf euch!

SWR1 Moderatorin Cora Klausnitzer schickt Liebe an alle SWR1 Hitparade-Fans. SWR

Wir informieren euch natürlich auch weiterhin auf unseren anderen Kanälen über Neues in SWR1 Baden-Württemberg: wie immer rund um die Uhr im Radio, auf SWR1.de, auf unserem SWR1 Youtube-Kanal, bei SWR1 Facebook, in der ARD Audiothek und in der SWR1 App.

Und ihr könnt uns immer anrufen und Nachrichten schreiben!