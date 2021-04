SWR1 Leute: der Radio-Talk

Die Welt zu Gast: Nicole Köster und Wolfgang Heim sprechen mit Show- und Sportstars, Politikern, Nobelpreisträgern, Wissenschaftlern oder einfach mit Menschen mit einer interessanten Biografie.

Weltwunderkugel

Klimaforschung mit Markus Rex: Er nimmt uns mit auf spannende Forschungsexpeditionen, erklärt anschaulich und verständlich komplexe Zusammenhänge und checkt Lösungsstrategien.

COVID-19

Was Ärzte und Helfer wirklich erleben: Der Arzt und Moderator Nabil Atassi spricht mit Menschen aus dem medizinischen Bereich, die in der Corona Krise in vorderster Linie gegen COVID-19 kämpfen.

SWR1 Meilenstein

Alben die Geschichte machten: Jede Woche stellt die SWR1 Musikredaktion ein Meisterwerk der Rock- und Popmusik vor.

SWR1 Arbeitsplatz

Alles was im Job bewegt: Informationen und Emotionen aus der Arbeitswelt. Das Radiomagazin für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, für Betroffene und Beobachter, für Eltern und Lehrer, Auszubildende und Ausbilder, Arbeitslose und Überarbeitete. Reportagen aus Betrieben, Hintergründe, Meinungen, Urteile und Interviews.

Brief der Woche: Der "Brief der Woche" bekommt jede Woche eine Person, die von sich reden gemacht hat. Immer höflich, immer ironisch - aber nicht immer liebevoll.

Zeig mir Deinen Job!

Der Berufe-Podcast: Mitreißend, schweißtreibend, extrem oder total normal: Wir begleiten Menschen in ihren ganz alltäglichen Traumjobs. Wir arbeiten mit – in der knallharten Job-Challenge. Und natürlich reden wir auch übers Geld.

Das Wichtigste aus der Welt des Rechts und der Justiz

Radioreport Recht: Die Stimme des Rechts aus Karlsruhe, dem Sitz von Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof. Das Wichtigste aus der Welt des Rechts und der Justiz: immer dienstags im Radioreport Recht.

Religion, Kirche und Gesellschaft

Sonntagmorgen: Vier Stunden lang Informationen, Hintergründe, Lebenserfahrungen. SWR1 Reporter berichten aus der Welt der Religionen.

Anstöße: Montag bis Samstag um 5:57 Uhr und um 6:57 Uhr hören Sie in SWR1 die Anstöße. Diese Sendungen werden geplant und verantwortet von den evangelischen Beauftragten der Landeskirchen sowie den katholischen Beauftragten der Diözesen in Baden-Württemberg. Alle Sendungen finden Sie bei der „Kirche im SWR“.

So funktioniert’s

Was ist ein Podcast?

Unter Podcast versteht man das automatische Herunterladen von mp3-Dateien im Internet. Die Audio-Dateien können dann auf dem Computer oder mit einem mobilen Audioplayer abgespielt werden. Das Wort "Podcast" leitet sich aus dem englischen Begriff "broadcasting" (= senden) und dem Namen des mp3-Player "iPod" ab.

Welche technischen Voraussetzungen sind nötig?

Um den Podcast beziehen zu können, benötigt man zunächst einen sogenannten Podcatcher: ein Computerprogramm, das eine vom Benutzer zusammengestellte Liste an Podcasts ständig auf neue Audio-Files überprüft und diese dann herunterlädt. In der Regel können diese Programme auch die heruntergeladene Audio-Datei abspielen.

Podcast abonnieren

Um den Podcast zu abonnieren, kopieren Sie den jeweiligen Link in das entsprechende Feld (zur Einrichtung eines Podcasts) in Ihrem Podcatcher.