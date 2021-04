Wir melden am meisten Patente von allen Bundesländern an. Wir haben geniale Erfinder und Tüftler unter uns. Und wir denken weiter als von "jetzt auf gleich". In dieser Serie geht es um geniale Typen und Typinnen mit genialen Ideen.

In "Baden-Württemberg erfindet Zukunft" stellen wir Ihnen Menschen mit ihren Projekten und Visionen vor. "Macher" mit großen und kleinen Ideen, die wichtig für die Zukunft von uns allen sein können. Wir sind das Land der Erfinder Angefangen bei Jacob Friedrich Kammerer, der die Streichhölzer erfand bis hin zu Karl-Ludwig Nessler, der die Dauerwelle ausklügelte; von der Spätzlepresse bis hin zum Klopapier von der Rolle. Für unsere Zukunft braucht es mehr als einzelne Superhelden, es gibt große Herausforderungen, allen voran der Klimawandel. Wir sind auch das Land der Ingenieure und Wissenschaftler, die Antworten finden, sich international verknüpfen, EU-Projekte vorantreiben. Werfen wir also einen Blick voraus auf die Tüftler mit "Baden-Württemberg erfindet Zukunft".