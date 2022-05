per Mail teilen

»Da geht mehr, als man denkt!«

Christiane von Wolff ist zuständige Redakteurin für Klima-, Energie- und Zukunftsthemen in SWR1. Ihr Ziel: Zeigen, was möglich ist. Lust auf Morgen machen. Komplexes runterbrechen.

Klimawandel, erneuerbare Energie, Zukunftsvisionen

Dafür spricht sie mit innovativen Unternehmen in Baden-Württemberg, mit Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt, mit engagierten Visionären. Und sie lässt auch die zu Wort kommen, die im Nachrichtenfluss oft untergehen, wie zum Beispiel Inuit in der Arktis oder Menschen in Sibirien oder Afrika.

»Zukunft geht nur global. Was dafür tun, geht überall.

Auch ohne moralischen Zeigefinger.«

Ein Jahr lang hat Christiane von Wolff in SWR1 die größte Arktisexpedition aller Zeiten redaktionell betreut. Sie ist Redakteurin der SWR1 Serie "Energie für unsere Zukunft". Und sie ist Autorin und Redakteurin der SWR1 Serie "Baden-Württemberg erfindet Zukunft" und vom SWR1 Klima-Podcast "Weltwunderkugel".