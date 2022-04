per Mail teilen

Der Musik Klub Country ist Ihre Reise raus aus dem Alltag – ganz ohne Kofferpacken.

Country hören, wenn es am besten passt

Immer mittwochs live von 20 Uhr bis Mitternacht spielt SWR1 eine vielfältige Mischung der größten Country Hits. Mit Stars wie Lady A, Garth Brooks, Taylor Swift, Gabby Barrett, Tim McGraw oder Brad Paisley und Legenden wie Johnny Cash, Emmylou Harris, Dolly Parton und Willie Nelson. Die besten Stimmen und Geschichtenerzähler:innen nehmen uns mit auf eine kleine Amerikareise.

Songs über die große Liebe, bitteren Herzschmerz, ausgelassene Feiern, Verlust oder Freundschaft – in jedem Fall mitten aus dem Leben. Wir spielen einen abwechslungsreichen Mix von New Country, Country-Rock und -Pop, aber auch Bluegrass, Folk und Outlaw, stellen regelmäßig neue Songs vor und setzen in besonderen Specials musikalische Schwerpunkte. Perfekt zum Entspannen oder Aufdrehen und einfach pure Lebensfreude genießen!

Streamen oder offline hören - kein Problem

Einmal pro Woche steht hier die neueste Country-Reise zum Streamen bereit und mit der SWR1 App können Sie die vier Stunden auch ganz einfach runterladen und offline hören.

Auf zur Reise quer durch Amerika...