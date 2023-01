Eine Zeitreise zu neonfarbenen Leggins, Schulterpolster und Vokuhilas

Zurück in die Zukunft: Gemeinsam geht es zu Punk, Gameboy und Mauerfall mit den größten Hits von Prince, Whitney Houston, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Wham, Sandra, der Neuen Deutschen Welle oder Kate Bush. Jeden Montag reisen wir 40 Jahre zurück in die 80er Jahre, kaum ein Jahrzehnt war so bunt und abwechslungsreich, ob in der Kultur, Musik oder bei den Klamotten.

Einmal pro Woche gibt’s eine neue Folge Musik Klub 80s zum Streamen oder in der SWR1 App zum Runterladen und offline hören.