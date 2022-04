per Mail teilen

Beim SWR1 Musik Klub Soul ist Gefühl unser Motto!

Soul ist die Musik mit viel Seele

Seele steckt in den Texten, in der Musik, aber auch in der Art und Weise wie die Sängerinnen und Sänger den Soul vortragen. Seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, entwickelte sich Soul aus Gospel und Blues. Soul verändert sich ständig, bringt neue Musikstile hervor, wie den Hip Hop. Soul ist kein festgeschnürtes Musikpaket, Soul flirtet mit allen möglichen Musikrichtungen. Wir spielen im Musik Klub Soul natürlich die Soulklassiker: Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding, es gibt Motown Stars wie die Temptations und die Supremes, bis hin zu den neuen Stimmen des Soul wie Amy Winehouse und Celeste und natürlich auch Soul aus Baden Württemberg, zum Beispiel vom Schwarzwälder Max Mutzke.

Streamen oder offline hören

Einmal pro Woche steht hier die neueste Soul-Folge zum Streamen bereit und mit der SWR1 App können Sie die vier Stunden auch ganz einfach runterladen und offline hören.

Jetzt einschalten und genießen!