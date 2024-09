Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen einen 46-Jährigen Haftbefehl erlassen. Er soll einen anderen Mann in Edingen-Neckarhausen erstochen haben.

In der Unterkunft für geflüchtete und obdachlose Menschen in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein 46-jähriger Mann einen anderen Mann lebensgefährlich verletzt haben. Wegen des dringenden Verdachts eines Kapitalverbrechens hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den 46-Jährigen erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

Edingen-Neckarhausen: Opfer starb an schweren Verletzungen

Der Tatverdächtige soll, wie auch das 47-jährige Opfer, in der Unterkunft in Edingen-Neckarhausen gelebt haben. Beide sollen regelmäßig zusammen Alkohol getrunken haben. Auch in der Tatnacht am vergangenen Mittwoch (11. September) soll das der Fall gewesen sein. Die beiden Männer hätten laut Staatsanwaltschaft Alkohol getrunken und gerieten dann aus bislang unbekannten Gründen gegen 1 Uhr in Streit. Der Tatverdächtige habe dann den 47-jährigen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich am Oberkörper verletzt. Das Opfer starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach eigenen Angaben in der Unterkunft vorläufig festnehmen. Er wurde inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.