U-Boot U17 hat den Neckar verlassen und entert die Region Heilbronn

Das ausgemusterte U-Boot U17 ist auf dem Weg durch die Region Heilbronn ins Technikmuseum Sinsheim. Nach der Neckarfahrt wird es nun durch enge Straßenzüge manövriert.

Für den Schwertransport des U-Boots U17 beginnt nun die herausfordernde Fahrt durch Städte und Gemeinden mit schmalen Straßenfluchten und engen Kurven. Nach wochenlanger Reise über den Neckar durchfährt das U-Boot dann auch zum ersten Mal den Landkreis Heilbronn. Zuvor war das U-Boot bei Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) von einer schwimmenden Unterlage auf dem Neckar auf die Straße gefahren worden. Finales Ziel am 28. Juli ist das Technikmuseum Sinsheim.

U17: Einzigartige Fahrt durch den Landkreis Heilbronn

Holger Baschleben vom Technikmuseum Sinsheim organisiert den Transport mit und erklärt, die Route sei nicht einfach über die Autobahn möglich. Das U-Boot sei mit seinen 350 Tonnen zu schwer und zu groß und komme unter den Autobahnbrücken nicht durch. Stattdessen muss sich das U-Boot durch eine genau ausgewählte Route zwängen.

Deshalb haben wir teilweise eine ganz kuriose Wegeführung von Haßmersheim bis nach Sinsheim suchen müssen, die beim nächsten Schwertransport wahrscheinlich so nicht wiederkommt.

Erster Halt: Siegelsbacher Mühle bietet U-Boot und EM-Schauen an

Nach einer schwierigen Fahrt unter dem Förderband einer Zementverladung durch, wird der Schwertransport um etwa 16:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz der Siegelsbacher Mühle (Kreis Heilbronn) erwartet. Die Mühle bietet zur Feier des Tages deshalb Essen und Trinken an, der Verband der deutschen U-Boot-Fahrer beantwortet vor Ort Fragen. Krönender Abschluss des Abends: Das EM-Finale zwischen Spanien und England um 21 Uhr im Biergarten.

Weitere Stationen mit Festen und Straßensperrungen

Der U-Boot-Transport geht dann am Montag nach Siegelsbach (Kreis Heilbronn) zur Ortsmitte weiter. Dort veranstaltet die Gemeinde ein großes Fest. Ziel des Transports ist um 15:30 Uhr der Parkplatz am Kreisverkehr. Die Strecke ist so lange gesperrt. Am Dienstag und Mittwoch folgen dann die nächsten Straßensperrungen in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn).