Heiß begehrt, hat erst das jüngste warme Wetter den Spargel auf dem Feld richtig zum Sprießen gebracht. Für heimische Erzeuger ist Spargel mittlerweile ein wichtiges Standbein.

Statt aus dem Supermarkt direkt vom Feld: In der Region hat die Saison für Spargel aus heimischen Anbau begonnen. Bis zu drei Zentimeter kann der Spargel pro Tag wachsen, wenn die Temperaturen stimmen. Das warme Wetter sorgt dafür, dass das Stangengemüse kräftig sprießt, noch brauchen Landwirte wie Georg Grötzinger aus Brackenheim (Kreis Heilbronn) dafür aber Folien auf dem Feld.

Temperatur entscheidet über Qualität und Menge zur Spargelsaison

Die Temperaturen sind entscheidend: 22 Grad peilt Grötzinger vom Spargelhof Grötzinger in Brackenheim für den Erddamm, in dem der Spargel wächst, an. Dafür braucht der Landwirt zum Beginn der Saison noch Folien und einen kleinen Gewächshaustunnel, der über das Gemüse im Untergrund gespannt wird. Steigen die Temperaturen weiter an, werden Tunnel und Folien entfernt.

Wird es dem Spargel unter der Erde zu warm, verfärbt und verformt er sich und kann schlechter verkauft werden. Der Spargelbauer hat deshalb unter der Erde Temperatursensoren verbaut, misst aber auch selber auf dem Feld.

Temperatursensoren überwachen, ob es dem Spargel zu warm wird. Dann muss die Folie entfernt werden. SWR

Lehmböden sorgen beim Spargel für Geschmack

Dass überhaupt Spargel in der Region wächst, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Anbau begann in der Region erst Anfang der 90er- Jahre. Zu schwer seien die heimischen Lehmböden, hieß es lange. Traditionell wird Spargel eher in leichteren, sandigen Böden gepflanzt.

Auch der Spargelhof Grötzinger musste erst Erfahrungen mit dem Gemüse sammeln und den einen oder anderen Verlust hinnehmen. Jeder Boden sei eben anders und brauche eine besondere Technik, so Grötzinger. Dafür schmecke der hiesige Spargel durch die mineralischen Lehmböden auch etwas anders und müsse weniger gewässert werden.

Die Lehmböden geben dem hiesigen Spargel einen ganz eigenen Geschmack, erklärt Georg Grötzinger, Landwirt aus Brackenheim-Dürrenzimmern. Dank gutem Wetter kann die Spargelsaison losgehen. SWR

Vom Feld statt Supermarkt: Sonderkulturen wichtig für kleinere Betriebe

Derzeit sind die Mengen noch überschaubar, täglich kann Grötzinger etwa 150 Kilo ernten lassen - zur Hauptsaison wird das noch deutlich gesteigert. Der Preis bleibt bei ihm gleich wie im letzten Jahr. Mittlerweile seien Sonderkulturen wie Spargel oder Erdbeeren für kleinere Betriebe wie seinen überlebenswichtig, so Grötzinger. Traditionell dauert die heimische Spargelsaison bis Ende Juni.