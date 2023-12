Toter nach Polizeischüssen in Mannheim: Aufruf zu Mahnwache

Am Samstag wurde im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Mann von der Polizei erschossen. Er soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Am Mittwoch ist eine Mahnwache geplant.

Bei einem größeren Einsatz in Mannheim-Schönau ist am Samstagnachmittag ein mit einem Messer bewaffneter Mann von der Polizei erschossen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 49-Jährige am Samstag über den Notruf die Polizei angerufen und mitgeteilt, er habe ein Verbrechen begangen, so das Landeskriminalamt (LKA) und die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung.

Mann soll Beamte mit Messer bedroht haben

Als die Beamten eintrafen, habe sich der Mann vor einem Wohngebäude befunden. Er sei mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe die Beamten bedroht. Im Anschluss hätten die Einsatzkräfte auf den Mann geschossen, so das Landeskriminalamt weiter. Durch die Schüsse wurde der 49-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Tochter des Verstorbenen in Trauer

Am Tag nach dem Einsatz hat die 18-jährige Tochter des verstorbenen Mannes mit dem SWR gesprochen. Sie sei eins von drei Kindern. Die Familie sei schockiert und in tiefster Trauer, sagte sie.

Ich sehe meinen Vater nie wieder.

Ihr verstorbener Vater habe schon immer psychische Probleme gehabt und sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Trotzdem hätte er "niemandem etwas angetan", sagte sie. Sie könne nicht begreifen, dass ihr Vater sterben musste.

In Mannheim-Schönau kam es zu einerm größeren Polizeieinsatz. Dabei wurde ein 49-Jähriger tödlich verletzt. Rene Priebé

Familie des 49-Jährigen wird von Seelsorgern betreut

Die Familie des verstorbenen 49-Jährigen werde durch Seelsorger betreut, so das LKA in einer Mitteilung am Sonntag. Auch die am Einsatz beteiligten Polizeibeamtinnen und -beamten würden von einer Psychologin betreut. Polizeipräsident Siegfried Kollmar drückte den Angehörigen des Verstorbenen seine Anteilnahme aus. "Der Tod eines Menschen im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ist an Tragik kaum zu überbieten."

Anwohner berichten von mehreren Schüssen

Zu den Hintergründen und dem Motiv des 49-Jährigen war den Angaben zufolge vorerst nichts bekannt. Einen Streit habe es ersten Erkenntnissen nach aber nicht gegeben, sagte der LKA-Sprecher. Weitere Einzelheiten teilten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst nicht mit. Aus Neutralitätsgründen hat das LKA die Ermittlungen übernommen. Es werde nun unter anderem überprüft, wie die Beamten und der 49-Jährige reagiert hätten, sagte der Sprecher.

In den Sozialen Medien kursierte seit dem Nachmittag ein Video, in dem in mehreren Einstellungen höchstwahrscheinlich die tödlichen Schüsse zu sehen sind. In dem Clip steht ein Mann mit nacktem Oberkörper vor drei Polizeibeamten. Zu hören ist, wie andere Einsatzkräfte umstehende Schaulustige anweisen, den Bereich zu verlassen. Die Polizisten fordern den Mann lautstark auf, sein Messer wegzulegen. Als er daraufhin auf die Beamten zugeht, fallen vier Schüsse, der Mann bricht zusammen und wird von Polizisten umringt. Danach endet das Video.

Auch Anwohner hatten zuvor von drei bis vier Schüssen berichtet. Auf Fotos waren Polizei-Absperrbänder, mehrere Streifenwagen und Schaulustige zu sehen. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Schusswaffe nur als äußerstes Mittel erlaubt

Dienstwaffen dürfen nach Angaben des Innenministeriums nur als "Ultima Ratio", also als äußerstes Mittel, genutzt werden. Ob sogenannter unmittelbarer Zwang angewendet wird, entscheidet die jeweilige Polizeibeamtin oder der jeweilige Polizeibeamte grundsätzlich bezogen auf den Einzelfall und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Das LKA ermittelt, wie die Sachlage im aktuellen Fall war.

Sogenannte Taser, also Waffen, die Elektroschocks abgeben, werden in Baden-Württemberg nur von Spezialeinsatzkommandos eingesetzt. Polizisten im Streifendienst sind damit - anders als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz - nicht ausgestattet. Vor der Landtagswahl 2021 hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft gemeinsam mit der baden-württembergischen CDU gefordert, die Ausrüstung der Polizeistreifen im Land mit Tasern erproben zu lassen. Im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung wurde der Einsatz über Spezialkräfte hinaus dann aber ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Ralf Kusterer kritisierte das damals: "Zwischen Schlagstock und Schusswaffe gibt es in Baden-Württemberg nichts", sagte er im August 2021. Es handele sich um eine Entscheidung, die Menschenleben koste.

Aufruf zu Mahnwache am Mittwoch

Die "Initiative 2. Mai" hat für Mittwochabend zu einer Mahnwache im Stadtteil Schönau aufgerufen. Außerdem zu einer Kundgebung am kommenden Samstag auf dem Mannheimer Marktplatz - eigenen Angaben zufolge gegen Polizeigewalt und zum Gedenken an den Verstorbenen.

Die Initiative hatte sich vor rund anderthalb Jahren gegründet - nach dem Tod eines psychisch kranken Mannes, der nach einer Polizeiaktion am Mannheimer Marktplatz starb. Der 47-Jährige war dort zuvor von zwei Polizeibeamten überwältigt worden. Der Prozess gegen die beiden Männer beginnt am 12. Januar am Landgericht Mannheim.

Die Anklage wirft einem Polizeioberkommissar Körperverletzung im Amt mit Todesfolge sowie versuchte gefährliche Körperverletzung im Amt vor. Ein Polizeihauptmeister wird der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen beschuldigt.