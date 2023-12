Nachdem ein Mann am Samstag durch Polizeischüsse im Mannheimer Stadtteil Schönau ums Leben kam, hat es am Mittwoch eine Mahnwache gegeben. Rund 500 Menschen nahmen teil.

Rund 500 Menschen haben am Mittwoch nach Angaben der Polizei an einer Mahnwache gegen Polizeigewalt teilgenommen. Anlass war der Polizeieinsatz am vergangenen Samstag im Mannheimer Stadtteil Schönau, bei dem ein 49-jähriger Mann ums Leben kam. Die "Initiative zweiter Mai" hatte zur Kundgebung aufgerufen.

Stimmung laut Polizei "emotional, aber friedlich"

Die Teilnehmer legten am Tatort Blumen und Kerzen nieder. Einige hielten Plakate in der Luft - unter anderem mit der Aufschrift "Das war Mord!". Eine Polizeisprecherin teilte dem SWR mit, dass die Stimmung vor Ort "emotional aber friedlich" gewesen sei. Die Polizei hielt sich nach eigenen Angaben aus Pietätsgründen im Hintergrund.

Ein Sprecher der "Nachbarschaft Schönau" verlangte eine schnelle Aufklärung des Falls. Laut dem Sprecher hätte die Polizei anders agieren und die Situation deeskalieren können. Die Nachbarschaft erwarte eine Entschuldigung von CDU-Oberbürgermeister Christian Specht und Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Auch Vertreter der "Initiative zweiter Mai" forderten in Redebeiträgen Konsequenzen aus dem tödlichen Polizeieinsatz kurz vor Weihnachten. Die Initiative hatte sich nach einem tödlichen Einsatz der Polizei am Mannheimer Marktplatz im Mai 2022 gegründet.

Rund 500 Menschen nahmen laut Polizei an der Mahnwache in Mannheim-Schönau teil. SWR

Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim: Ermittlungen dauern an

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 49-Jährige am Samstag über den Notruf die Polizei angerufen und mitgeteilt, er habe ein Verbrechen begangen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des Landeskriminalamt (LKA) und der Polizei hervor. Was genau er damit meinte, war auch am Mittwoch noch unklar.

Am kommenden Samstagnachmittag (30.12.) soll nach der Mahnwache am Tatort in Mannheim-Schönau eine Kundgebung in der Innenstadt am Plankenkopf folgen - organisiert von der "Initiative zweiter Mai". Die Aktionen der Initiative stehen unter der Überschrift "Wie viele noch?".