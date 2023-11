per Mail teilen

Julian Maier ist multimedialer Reporter und Praktikant im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Wir berichten regional und aktuell.

Julian Maier ist Praktikant im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Er ist Student an der Universität Mannheim. Aktuell studiert er im Masterstudiengang Sprache und Kommunikation. Im Sommer 2023 schloss er den Bachelor Kultur und Wirtschaft: Spanisch ab. Außerdem ist er aktiv im Verein "Erasmus Student Network Mannheim", hatte hier mehrere Vorstandspositionen und ist auch im aktuellen Vorstand von "ESN Germany e.V." Er ist seit Oktober 2023 beim SWR in Mannheim.

Heimat

Bodensee

Sein Antrieb

So viel wie möglich zu lernen und sich journalistisch auszubilden

Die meiste Zeit widmet er diesem Thema

Politik und Gesellschaft

Journalistisch prägend für Julian Maier war

Eine Straßenumfrage zu neuen Erkenntnissen in der Prostata-Forschung und der Ausbruch des Nahost-Konflikts

Als Autor hatte er einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Im Oktober 2023 war er in Mannheim, um bei einer Neu-Installation von Stolpersteinen dabei zu sein. Im Laufe der Veranstaltung wurde von einem Rabbi, der ebenfalls anwesend war, ein Totengebet gesungen. In Anbetracht der vielen Opfer des andauernden Krieges in Israel prägte ihn dieser Moment sehr.