per Mail teilen

Die Polizei fahndet weiter mit einem Großaufgebot nach einem aus dem Klinikum Ludwigshafen geflohenen Strafgefangenen. Von dem Häftling der JVA Mannheim fehlt jede Spur.

Die Polizei suchte im Laufe des Donnerstags auch mit verdeckten Ermittlern und einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Es habe zwar mehrere Hinweise von Zeugen gegeben, doch es gebe bislang keine Spur, erklärte am Nachmittag Thorsten Mischler vom Polizeipräsidium Rheinpfalz. Seit Donnerstagabend fahndet die Mannheimer Polizei öffentlich zudem mit einem Foto samt Personenbeschreibung nach dem Flüchtigen.

25 Jahre alt, 1,90 Meter groß, athletisch

Gesucht wird der 25 Jahre alte Yusuf A., circa 1,90 Meter groß und 80 Kilo schwer. Seine Statur wird als "athletisch" beschrieben. Zum Zeitpunkt seiner Flucht aus der Klinik trug der Gesuchte zudem offenbar eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen olivfarbenen Parka.

Der gesuchte Yusuf A. Polizei Mannheim

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer die Person bei der Flucht gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Die Polizei hat ein Hinweistelefon geschaltet unter: Tel. 0621/ 963 - 2771.

Straftäter war zur Behandlung in der Kieferchirurgie

Der Häftling der JVA Mannheim war nach einer Behandlung in der Kiefer-Chirurgie beim Verlassen des Klinikgebäudes geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte offenbar ein vermummter Komplize oder eine Komplizin "auf einem Roller am Krankenhaus gewartet, drohte mit einer Pistole den Justizbeamten und schoss in die Luft". Der an den Händen gefesselte Flüchtige sei auf den Roller aufgesprungen und beide seien weggefahren. Die JVA-Beamten hätten den Roller noch ein Stück verfolgt und ihn dann aus den Augen verloren.

Ein schwarzer Roller wurde in der Erzbergerstraße in Ludwigshafen sichergestellt. Die Straße liegt in der Nähe des Ebertparks im Stadtteil Friesenheim. Ob es sich bei dem Roller um das Fluchtfahrzeug handelt, ist noch unklar.

Am Tatort wurde die Hülse einer Schreckschusswaffe gefunden. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Komplize mit einer Schreckschuss-Pistole gedroht und geschossen hat.

Polizei bittet: Keine Anhalter mitzunehmen

Vom Geflüchteten gehe keine akute Gefahr für die Bevölkerung aus, betonte eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei ruft dennoch die Bevölkerung auf, keine Anhalter im Stadtgebiet von Ludwigshafen mitzunehmen.

Gerüchte über eine gesichtete bewaffnete Person an Schulen und am Klinikum stimmten nicht, teilte das Präsidium zudem auf "X", ehemals Twitter, mit.

Derzeit verbreiten sich Gerüchte über eine bewaffnete Person an Schulen und am Klinikum in #Ludwigshafen. Hierbei handelt es ich um #Fakenews! Gesicherte Infos finden Sie immer hier ℹ️ https://t.co/F5B1ofZSZY

Flüchtiger saß wegen räuberischer Erpressung in Haft

Der Strafgefangene wurde vom Landgericht Mannheim unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und räuberischer Erpressung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Zweite Flucht eines Strafgefangenen binnen kurzer Zeit

Es ist die zweite Flucht eines Häftlings aus Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz innerhalb weniger Wochen. Ein Gefangener der JVA Bruchsal war am 30. Oktober bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee im südpfälzischen Germersheim geflohen. Auf der Flucht hatte sich der 43-Jährige einer Fußfessel entledigt. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er einen Mann erwürgt hatte. Der Mann befindet sich weiter auf der Flucht.