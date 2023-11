Nach Großfahndung bei Germersheim: Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht

Die Polizei sucht weiterhin nach dem in Germersheim entflohenen Häftling Aleksandr Perepelenko. Laut Ermittlungsbehörden verbüßt der 43-Jährige eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes im badischen Bruchsal.

Auch am Mittwoch ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den entflohenen Strafgefangenen zu suchen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim mit. "Wir werden alles unternehmen, um ihn wieder zu ergreifen", so der Sprecher. Aus der Bevölkerung habe es einige Hinweise gegeben. "Allen Hinweisen wird nachgegangen", sagte am Mittwochnachmittag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Pforzheim dem SWR. Der Mann habe bislang aber nicht gefasst werden können.

Strafgefangener entkommt bei Ausführung

Der 43-jährige Strafgefangene ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Pforzheim und der Polizei Germersheim am Montagmittag bei einer geplanten Ausführung entkommen. Er war demnach mit zwei Bediensteten der Justizvollzugsanstalt an einem Baggersee in Germersheim-Sondernheim unterwegs, als er gegen 13 Uhr davonlief. Er sei in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet. Dabei trug er laut Polizei eine elektronische Fußfessel.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Pressestelle Fahndungsfoto

Flüchtiger Straftäter: Elektronische Fußfessel im Stadtgebiet gefunden

Die elektronische Fußfessel sei bereits kurze Zeit nach der Flucht im Stadtgebiet von Germersheim gefunden worden, berichtet die Staatsanwaltschaft. Zunächst hatte die Polizei am Montagnachmittag in Germersheim mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen gesucht, auch ein Hubschrauber und eine Hundestaffel waren im Einsatz. Bisher vergeblich.

Suche bisher vergeblich: Fahndung läuft

Die Fahndung läuft nun weiter. Die Ermittler überprüfen einige Orte, an denen sich der verurteilte Mörder aufhalten könnte. Außerdem bitten sie Anwohner, sofort den Notruf 110 zu wählen, wenn sie den Flüchtigen erkennen.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Pforzheim sagte, dass es aktuell keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung gebe. Deswegen sei man mit der Fahndung auch erst nach einem Tag an die Öffentlichkeit gegangen. So etwas sei eine Abwägungssache. Man habe zunächst keine möglichen Fluchthelfer durch eine Öffentlichkeitsfahndung aufschrecken wollen.

Nicht mit dem Gesuchten in Kontakt treten

Dennoch bittet der Sprecher der Staatsanwaltschaft die Bevölkerung, nicht mit dem Gesuchten in Kontakt zu treten, sollte ihn jemand sehen. Stattdessen solle sofort der Notruf gewählt werden.

Aleksandr Perepelenko wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,85 Meter groß, hat eine kräftige und sportliche Figur und eine Glatze. Bei seiner Flucht soll er ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und grau-rote Sportschuhe getragen haben.

Ein weiteres Fahndungsbild von Aleksandr Perepelenko Polizei Baden-Württemberg

Bereits 2012 in Karlsruhe wegen Mordes verurteilt

Der 43-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft 2012 vom Landgericht Karlsruhe unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Für das Gericht stand fest, dass der damals 32-Jährige sein Opfer aus Pforzheim am 7. Januar 2011 nach Gotha gelockt, gefesselt und geschlagen hat.

Danach fuhren er und eine Mitangeklagte, damals 30 Jahre alte Frau mit dem verletzten Mann (44) in die Südpfalz. Der jetzt Geflohene erwürgte ihn laut Urteil dort mit einem Gurt. Mit der Leiche fuhren die beiden anschließend ins Elsass und versteckten sie bei Lauterbourg nahe Karlsruhe in einem Gebüsch. Die Mitangeklagte aus Gotha erhielt wegen schwerer Körperverletzung, Erpressung und Raub eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Wie der Mann jetzt entkommen konnte, ist noch unklar.