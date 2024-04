Ein Hauptmann der Bundeswehr in Koblenz soll sich Russland als Agent angeboten haben. Heute startet der Prozess gegen ihn vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf.

Der Soldat soll Russland von sich aus Informationen angeboten haben. Zuletzt war der 54-jährige Hauptmann als Sachbearbeiter beim Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz tätig.

Vor einem Jahr soll er sich mehrfach an die russische Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in Bonn gewandt haben, um seine Mitarbeit anzubieten. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, er habe dabei auch einmal Dienstgeheimnisse verraten, die an den russischen Nachrichtendienst gehen sollten.

Ein Jahr zuvor soll er der Linksfraktion im Bundestag geheime Informationen angeboten haben. Die Partei sei allerdings damals nicht auf sein Angebot eingegangen, heißt es.

Mutmaßlicher Bundeswehr-Spion: Wohnsitz und Arbeitsplatz durchsucht

Der Mann sitzt bereits seit Sommer vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Damals wurden sowohl der Wohnsitz des Offiziers im Hunsrück, als auch sein Arbeitsplatz in Koblenz beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) durchsucht.