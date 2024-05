per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben einen neuen Dienstleister für die Schulbuchausleihe gefunden. Damit könnte das Schulbuch-Chaos in Kaiserslautern endlich ein Ende haben.

Wer es wird, behält die Stadt erst einmal noch für sich, denn: Der Stadtrat muss dem neuen Dienstleister in seiner nächsten Sitzung noch den Auftrag zuteilen. Bis dahin will die zuständige Dezernentin, Anja Pfeiffer (CDU), keine Namen nennen. Ihr war am Mittwochabend aber deutlich anzumerken, dass ihr ein großer Stein vom Herzen gefallen ist:

"Ich denke, das ist uns allen. Der Auftrag muss noch im Stadtrat vergeben werden, deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber uns ist es wichtig, dass alle Schüler ihre Schulbücher zum Start des neuen Schuljahres bekommen, so wie es sich gehört", sagt die Beigeordnete für das Dezernat Schulen, Soziales, Jugend und Sport der Stadt Kaiserslautern.

Neuer Dienstleister soll dieselben Aufgaben wie Thalia übernehmen

Die Großbuchhandlung Thalia hatte im März angekündigt, die Schulbuchausleihe nicht mehr übernehmen zu wollen, weil ihr der Organisationsaufwand zu groß sei. Ein Problem sei, dass die gleichen Bücher von vielen unterschiedlichen Lieferanten kämen. Diese würden dann oft Bestellungen sammeln, um höhere Rabatte zu erhalten, so Thalia-Kaiserslautern-Filialleiterin Stephanie Eichhorn.

Dadurch kämen viele Bücher aber zu spät an. Zudem müssten sich die Mitarbeiter mittlerweile das Ganze Jahr mit der Schulbuchausleihe beschäftigen, was früher ein saisonales Geschäft war. Das sei personell und organisatorisch, so Eichhorn, aber nicht mehr zu leisten.

Schüler in Kaiserslautern sollen ihre Schulbücher rechtzeitig erhalten

Zu diesen Problemen soll es ab dem neuen Schuljahr nicht mehr kommen, sagt Anja Pfeiffer. "Deswegen haben wir gestern auch noch einmal mit den Grundschulen zusammengesessen und gesagt: bestellt frühzeitig. Lasst uns schauen, dass wir alle direkt mit dabei haben und es dadurch dann auch von unserer Seite etwas schneller auf die Bahn gebracht wird."

Sollte der Stadtrat Kaiserslautern den neuen Dienstleister mit der Schulbuchausleihe beauftagen, ist auch die Sorge der Stadt vom Tisch, sich selbst um die Schulbuchausleihe kümmern zu müssen. Das hätte nämlich bedeutet, dass die Stadt zusätzliches Personal einstellen hätte müssen.