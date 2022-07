Johannes Zinßmeister ist Redakteur im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit November 2017 ist Johannes Zinßmeister als Multimedia-Redakteur Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor war er bereits auf baden-württembergischer Seite für den SWR im Studio Mannheim/Ludwigshafen aktiv und berichtete unter anderem aus Mannheim, Heidelberg und Sinsheim über aktuelle Themen.

Johannes Zinßmeister SWR

Meine Heimat

Die Barbarrossastadt Kaiserslautern. Dort geboren, aufgewachsen und nach dem Studium wieder dorthin zurückgekehrt. Wie heißt es so schön: einmal Lautern, immer Lautern.

Mein Antrieb

Neugierde, Menschen und ihre Geschichten, die Westpfalz immer wieder neu entdecken und erleben.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Am liebsten berichte ich über den 1. FC Kaiserslautern. Weil wir uns als Multimediareporter im Regionalstudio aber auf kein Ressort spezialisieren, berichte ich über alles, was die Menschen bei uns in der Region bewegt. Egal ob Sport, Kultur, Politik oder Blaulichtmeldungen.

Journalistisch prägend für mich war

Meine Praktika und Hospitanzen in verschiedenen Medienhäusern. Vom Zeitungsverlag in der Heimat über einen Radiosender in Norddeutschland bis hin zur Landesschau Rheinland-Pfalz im SWR Studio Mainz. Jede Station hat mich begeistert und in dem Willen bestärkt, den Beruf des Journalisten dauerhaft auszuüben.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Mit den "Blindenreportern" des 1. FC Kaiserslautern. Ich habe damals für die Landesschau einen Film über Marco Menches und seine Kollegen gedreht, die seit vielen Jahren ehrenamtlich für sehbehinderte FCK-Fans live im Fritz-Walter-Stadion berichten. Diese Freude und dieses Herzblut, das diese Menschen ausgestrahlt haben, während sie mit den sehbehinderten Fans gesprochen und für sie berichtet haben, wird mir in ewiger Erinnerung bleiben.