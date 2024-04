Schulbuchausleihe Thema im Stadtrat Kaiserslautern

Am Montag wird sich der Stadtrat mit dem Thema Schulbuchausleihe beschäftigen. Die FDP-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Hintergrund ist, dass die Großbuchhandlung Thalia sich nicht mehr um die Abwicklung kümmern wird.

Damit steht die Stadt vor einem großen Problem. Denn solange es keinen neuen Dienstleister gibt, ist offen, wer die Bücher verpackt und nach den Sommerferien zu den Schulen bringt, damit sie dort an die Schüler verliehen werden können.

Die Großbuchhandlung Thalia begründet ihre Entscheidung unter anderem mit verzögerten Lieferungen und dem enormen Organisationsaufwand. Ein Problem sei, dass die gleichen Bücher von vielen unterschiedlichen Lieferanten kämen. Diese würden dann oft Bestellungen sammeln, um höhere Rabatte zu erhalten, so Thalia-Kaiserslautern- Filialleiterin Stephanie Eichhorn. Dadurch kämen viele Bücher aber zu spät an. Zudem müssten sich die Mitarbeiter mittlerweile das Ganze Jahr mit der Schulbuchausleihe beschäftigen, was früher ein saisonales Geschäft war. Das sei personell und organisatorisch, so Eichhorn, aber nicht mehr zu leisten.

Schon Probleme im letzten Jahr

Schon im vergangenen Jahr hatte es Probleme bei der Schulbuchausleihe gegeben. Erst im Herbst hatten alle Schülerinnen und Schüler ihre Bücher bei der Schulbuchausleihe in Kaiserslautern erhalten. Schuld daran waren neue Formalitäten und deren Umsetzung. Ab einer Bestellsumme von 215.000 Euro müssen Aufträge nämlich, so die neue Regelung, europaweit ausgeschrieben werden. Das sei im vergangenen Jahr in Kaiserslautern der Fall gewesen, denn die Stadt hatte für alle Schulen eine Sammelbestellung für vier Jahre herausgegeben.

So funktioniert die Vergabe der Schulbuchausleihe in Rheinland-Pfalz SWR Monika Schimmelpfennig

Am Ende bekamen viele unterschiedliche Händler aus ganz Deutschland Aufträge. Regionale Buchhandlungen gingen dagegen leer aus. Die Thalia Filiale in Kaiserslautern übernahm nur noch die Aufgabe des Dienstleisters, mietete Räume für ein Lager an, verpackte die Bücher und brachte sie zu den Schulen.

FDP-Fraktion Kaiserslautern macht Stadt Vorwürfe

Die FDP-Fraktion sieht die Verantwortung bei der Stadtverwaltung. "Die Probleme sind nur entstanden, weil die Verwaltung in Kaiserslautern, im Gegensatz zu anderen Kommunen, entschieden hat, die benötigten Schulbücher aller Schüler und Schulen als Gesamtauftrag europaweit auszuschreiben." Dies sei aber weder laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels noch der ortsansässigen Buchhändler notwendig gewesen, heißt es von der Kaiserslauterer FDP-Fraktion. Hätte man das Auftragsvolumen gestückelt, wäre man unter der europaweiten Ausschreibungsgrenze geblieben.

Stadt Kaiserslautern hat bislang noch keinen neuen Dienstleister gefunden

Eine europaweite Ausschreibung brachte laut Stadt kein Ergebnis. Nun soll im im Rahmen einer sogenannten Verhandlungsvergabe ein Dienstleister gefunden werden. Die Stadt kann hierbei direkt mögliche Anbieter anfragen. Das Verfahren läuft noch bis Ende des Monats.

Buchhandlungen in Kaiserslautern stehen nicht zur Verfügung

Auf Nachfrage haben die Buchhandlungen "Blaue Blume" und "Uni-Buch" erklärt, dass sie die Schulbuchausleihe nicht abwickeln werden. Von der Stadt seien sie aber auch nicht angefragt worden. Alexandra Michels, Besitzerin von "Uni-Buch" sagte, für sie rentiere sich die Abwicklung der Schulbuchausleihe nicht. Die Vorstellungen der Stadt und die Bezahlung seien unrealistisch. Immerhin müssten Räume angemietet und Personal organisiert und auch bezahlt werden.

"Die Stadt hat mit keinem darüber gesprochen, wie die Abwicklung stattfinden kann"

Auch der Inhaber der Buchhandlung "Blaue Blume", Franz-Josef Burkhardt, winkt ab. Die Stadt habe zwar auch nicht angefragt, aber selbst wenn, er würde sich nicht beteiligen. Die Stadt hätte sich schon letztes Jahr mehr Gedanken zum Vergabeverfahren und zur Abwicklung der Ausleihe machen müssen.