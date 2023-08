Deutscher in Koblenz wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat heute in Koblenz einen Mann festnehmen lassen, der unter Verdacht steht, Informationen an den russischen Geheimdienst weitergeleitet zu haben.

Der festgenommene Deutsche ist Mitarbeiter des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Das Bundesamt ist unter anderem für die Ausstattung der Bundeswehr zuständig.

Informationen an russischen Nachrichtendienst weitergeleitet

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wandte der Beschuldigte sich ab Mai 2023 aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin und bot eine Zusammenarbeit an. Bei einer Gelegenheit soll er Informationen übermittelt haben, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte. Die Informationen sollten an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt werden.

Mutmaßlicher Spion in Untersuchungshaft

Beamte des Bundeskriminalamts haben die Wohnung und den Arbeitsplatz des Mannes durchsucht. Er sitze in Untersuchungshaft, teilten die Behörden mit.