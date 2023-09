Landtag RLP befasst sich mit Missbrauchsfall Edenkoben

Ein bekannter Sexualstraftäter soll in Edenkoben ein Kind missbraucht haben. Der Innen- und der Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages wollen klären, warum das nicht verhindert werden konnte.

Die CDU hat die Sondersitzung zum Entführungs- und Missbrauchsfall in Edenkoben beantragt. Am liebsten hätte die CDU das Thema schon gleich am Mittwoch in der regulären Sitzung des Innenausschusses auf die Tagesordnung gesetzt. Das wurde aber abgelehnt. Zwei Tage zuvor, am Montag, war in Edenkoben ein 10-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule entführt und sexuell missbraucht worden. Als tatverdächtig gilt ein vorbestrafter Sexualstraftäter.

Warum gab es keine öffentliche Warnung in Edenkoben?

Die Polizei stoppte den Verdächtigen auf seiner Flucht durch die Pfalz und konnte das Mädchen aus seinem Auto befreien. Dennoch geraten Polizei und Behörden zunehmend unter Druck, denn der Tatverdächtige wurde erst im Juli aus der Haft entlassen und war schon wieder auffällig geworden. Bei der Sondersitzung wird es wahrscheinlich auch darum gehen, warum nicht öffentlich vor dem 61-Jährigen gewarnt wurde. Immerhin hatte der Mann eine elektronische Fußfessel abgelehnt und soll sich entgegen der Auflagen Kindern genähert haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft verteidigen sich gegen Vorwürfe

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Donnerstag Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten zu wenig getan, um Kinder vor dem Mann zu schützen. Der beschuldigte 61-Jährige sei seit Juli engmaschig kontrolliert worden. Mehrmals die Woche hätten Polizisten bei ihm vorbei geschaut und ihn überprüft. Und gerade deshalb hätten sie ihn auch wenige Stunden nach der Entführung des Mädchens stoppen können, verteidigte sich die Polizei. Dadurch sei möglicherweise noch Schlimmeres verhindert worden.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Frankenthal wäre die gesamte Tat aber möglicherweise nie passiert, hätte das Gericht bei seinem letzten Urteil 2020 auch eine Sicherungsverwahrung verhängt. Die Staatsanwaltschaft hatte nach eigenen Angaben drei Tage vor der Tat einen Antrag auf einen neuen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen fertig. Der musste aber in Papierform per Post an das Gericht übermittelt werden.

Haftbefehl per Post - ist das noch zeitgemäß?

Auch das wird ein Thema in der gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und des Rechtsausschusses sein. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Dirk Herber (CDU), kritisierte im SWR, dadurch sei wertvolle Zeit verloren gegangen. Denn wäre der Antrag auf Haftbefehl früher eingegangen, hätte das Verbrechen an dem Mädchen verhindert werden können. Ein durchsetzungsfähiger Rechtsstaat müsse sich an Abläufen messen lassen, sagte Herber. Er forderte, die Digitalisierung auch in der Justiz voranzutreiben, um Haftbefehle künftig schneller durchzusetzen.