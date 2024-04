per Mail teilen

Die Eltern sollen keinen Arzt gerufen haben, obwohl die Tochter lebensbedrohlich erkrankt war und starb. Am Montag muss sich das Ehepaar aus der Südpfalz vor dem Landgericht Landau verantworten.

Das Ehepaar soll seine schwerkranke Tochter laut Staatsanwaltschaft im Winter vor zwei Jahren nicht ausreichend versorgt haben, sodass sie entkräftet starb. Die Staatsanwaltschaft Landau hat jetzt den 73-jährigen Vater und die 48-jährige Stiefmutter wegen Tötung durch Unterlassen und Freiheitsberaubung angeklagt.

Tochter war schwer psychisch und körperlich krank

Die Familie lebt im südpfälzischen Vollmersweiler. Laut Anklage war die Tochter psychisch erkrankt und zog sich im Winter 2021/22 eine schwere Bronchitis zu. Doch weder der Vater noch die Stiefmutter der Frau holten einen Arzt, als der Zustand lebensbedrohlich wurde, so der Vorwurf. Die 39-Jährige starb laut Anklageschrift extrem geschwächt unter anderem an einer Lungenembolie. Ein Amtsarzt, der den Tod der Frau feststellte, alarmierte die Polizei. So kam der Fall ins Rollen.

Einen Notarzt rief das Paar laut Anklage nicht dpa Bildfunk Picture Alliance

Vater soll Tochter auch ans Bett gefesselt haben

Die 39-jährige Frau hat laut Anklage wohl bereits 2021 eine psychische Störung entwickelt, in deren Folge sie oft laut schrie und nicht zu beruhigen war. So habe es der Vater dargestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann auch vor, seine Tochter mehrfach ans Bett gefesselt zu haben.

Insgesamt sind für die Gerichtsverhandlung vier Termine angesetzt.