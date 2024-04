Blog: Auto kracht in Kaiserslautern gegen Hauswand ++ Reaktivierung der Bahnstrecke Pirmasens-Germersheim? ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 29. April

++ Landräte fordern Reaktivierung von Bahnstrecke ++

18:15 Uhr

Mehrere Städte und Kreise in der Pfalz wollen so schnell wie möglich die Bahnstrecke von Pirmasens über Landau nach Germersheim reaktivieren. In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie das Land auf, möglichst bald zu handeln. An dem Schreiben sind die Städte Germersheim und Landau, sowie die Kreise Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und Germersheim beteiligt. Sie wollen unter anderem, dass die Strecke Mannheim-Saarbrücken über Neustadt und Kaiserslautern künftig entlastet wird. Außerdem soll die in fünf Jahren saniert und für mehrere Monate gesperrt werden. Damit Bahnreisende trotzdem mit dem Zug fahren können, fordern die Kommunen jetzt schon eine Alternative. Das könnte ihrer Ansicht nach die Strecke von Pirmasens über Landau bis nach Germersheim sein.

++ Auto kracht in Kaiserslautern gegen Hauswand ++

16:45 Uhr

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag gegen die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses in der Eisenbahnstraße in Kaiserslautern gefahren. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann Gaspedal und Bremse verwechselt. Beim Rangieren in eine Parklücke schoss er mit seinem Auto plötzlich über den Gehweg und prallte gegen das Haus. Der Eingangsbereich und ein parkendes Auto wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Autofahrer ist in Kaiserslautern beim Einparken gegen ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht. Polizei Kaiserslautern

++ Motorradfahrer in Kaiserslautern schwer verletzt ++

12:10 Uhr

Ein Motorradfahrer hat sich am vergangenen Wochenende bei einem Unfall in Kaiserslautern schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad verlor und von der Fahrbahn abkam. Er rutschte über einen Grünstreifen und prallte gegen die Fahrbahnabtrennung. Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete Erste Hilfe. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

++ U21 des 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen Dudenhofen ++

10:45 Uhr

Die U21-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern hat in der Fußball Oberliga am Wochenende einen Auswärtssieg gefeiert - die Mannschaft gewann 2:1 gegen den FV Dudenhofen. In der Westpfalz fand am Wochenende noch ein anderes Oberliga-Spiel statt: SV Morlautern verlor auswärts gegen die Mannschaft aus Baumholder - 1:2. In der Herren-Regionalliga traf der FC Homburg auf Hessen Kassel und unterlag 1:2. Auch die Handballer der TSG Haßloch hatten in der 3. Liga ein Spiel - und haben gegen den TV Homburg mit 30:28 gewonnen. Außerdem hat der HG Saarlouis gegen die Bergischen Panther mit 33:30 gespielt.

++ Schnelleres Internet in Zweibrücken ++

9:47 Uhr

In Zweibrücken soll es bald schnelleres Internet geben. Die Stadt hat mitgeteilt, dass zwei Unternehmen dabei seien, das Glasfasernetz auszubauen. Damit die Versorgung mit schnellem Internet in Zweibrücken möglichst rasch vorangeht, seien die beiden Unternehmen, so die Stadt, jeweils mit mehreren Bauteams unterwegs. Die Telekom ist für die Innenstadt und Teile von Ixheim verantwortlich. Sie greife auf vorhandene Infrastruktur wie beispielsweise bereits verlegte leere Rohre zurück und müsse daher das Glasfasernetz nur bis hin zu den Hausanschlüssen ergänzen. Das zweite Unternehmen, „Unsere Grüne Glasfaser“, dagegen sei im gesamten Stadtgebiet und den Vororten unterwegs. Dort müsse die Struktur komplett neu aufgebaut werden. Ziel ist es, dass als erstes die Haushalte in Oberauerbach, Mörsbach und Niederauerbach schnelles Internet bekommen sollen.

++ Käfer setzt Eichen im Pfälzerwald zu ++

8:33 Uhr

Die Eiche gilt als besonders robust. Ein Käfer hat ihrem Bestand im Pfälzerwald aber deutlich geschadet. Die Rede ist vom sogenannten Eichenprachtkäfer. Mehr dazu gibt es hier:

++ 20 Storchenpaare in Katzweiler ++

8:08 Uhr

Störche scheinen sich in diesem Jahr in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern besonders wohl zu fühlen. 20 Storchenpaare haben in der westpfälzischen Ortsgemeinde ihre Nester gebaut. So viele wie nie zuvor. Hier gibt es einen Beitrag der Landesschau Rheinland-Pfalz zu den Störchen in Katzweiler:

++ Großer Schaden nach Brand in Gaststätte in Siegelbach ++

7:40 Uhr

Bei einem Brand in einer Gaststätte im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach ist am Wochenende ein großer Schaden entstanden. Nach Angaben der Polizei hatten die Gaststättenpächter das Feuer selbst entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei schätzt, dass der entstandene Schaden im fünfstelligen Bereich liegt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369 2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de



++ Berliner Ring in Pirmasens teilweise gesperrt ++

7:20 Uhr

Der Berliner Ring in der Innenstadt von Pirmasens ist ab heute teilweise gesperrt. Grund: Dort wird eine Haltestelle barrierefrei ausgebaut, das geht nach Angaben der Stadtwerke nicht ohne Sperrung. Zwischen der Simter- und der Kirchbergstraße in Pirmasens können deshalb bis zum Ende der Bauarbeiten am kommenden Montag keine Autos und Busse fahren. Die Busse fahren eine Ausweichstrecke, für Autos ist eine Umleitung eingerichtet.



++ Marlon Ritter: FCK-Sieg in Kiel "kein Wunder" ++

07:08 Uhr

Für den FCK hätte das Wochenende kaum besser laufen können: Die Roten Teufel haben beim Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel gewonnen - und weil sowohl Hansa Rostock als auch Wehen Wiesbaden ihre Spiele verloren haben, ist der FCK auf Platz 15 geklettert. Für Marlon Ritter, überraschend nur als Joker aufgeboten, ist der Erfolg bei Holstein Kiel überraschend, aber kein Wunder. Mehr dazu gibt es hier:

++ Einbrecher greifen in Pirmasens Bewohner an ++

6:34 Uhr

Bei einem Einbruch in Pirmasens haben am Samstagabend Diebe einen Hausbewohner angegriffen. Nach Angaben der Polizei kam der Bewohner während des Einbruchs zurück nach Hause. Als er im Treppenhaus auf einen der Einbrecher stieß, soll ihm dieser mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Danach sei er gemeinsam mit seinem Komplizen geflüchtet. Bei ihrem Einbruch sollen die Diebe ein Schmuckstück mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich erbeutet haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.



++ Wieder Streik bei der Telekom ++

6:32 Uhr

Heute streiken wieder Mitarbeitende der Telekom – auch in der Niederlassung Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen, jetzt sind Beschäftigte von weiteren Tochterfirmen dazu gekommen. Das könnte zur Folge haben, dass Kunden der Telekom in der Westpfalz heute vergeblich auf Servicemitarbeiter warten und dass auch Bauarbeiten am Glasfasernetz nicht weiter geführt werden. Ver.di fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.



