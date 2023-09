Häftling sticht im Gefängnis in Frankenthal Justizbeamten in den Hals

In der JVA Frankenthal hat ein Gefangener einen Justizvollzugsbeamten niedergestochen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, versuchte er anschließend zu flüchten.

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, hat der 22-jährige Gefangene am vergangenen Mittwochabend gegen 20:30 Uhr einen Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Frankenthal angegriffen. Er stach dem Mann in den Hals. Dann soll er dem Beamten die Schlüssel entrissen haben. Anschließend habe er versucht zu fliehen. Noch in der Anstalt sei der Häftling gefasst worden und zurück in seine Zelle gebracht worden. Inzwischen ist der Mittelung zufolge in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt worden.

Die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal SWR

Angegriffener Justizbeamte muss notoperiert werden

Der Beamte kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert, heißt es weiter in der Mitteilung. Lebensgefahr bestand offenbar nicht. Auch ein weiterer Justizbeamter sei im Gerangel leicht verletzt worden.

Blick in eine Zelle in der JVA Frankenthal SWR

Weitere Details nannte die Leiterin der JVA Frankenthal, Gundi Bäßler. Der Gefangene soll den Justizbeamten an oder in einem Haftraum mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben. "Es gab viel, viel Blut", so Bäßler. Die Attacke mache alle in der JVA Frankenthal betroffen – sowohl die 250 Beschäftigten als auch die Gefangenen. Der Tatverdächtige sei schon vorher aufgefallen. Details nannte die Leiterin der JVA in Frankenthal dazu aber nicht.

Im Inneren der JVA Frankenthal SWR

Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Justizvollzug Rheinland-Pfalz (BSBD), Winfried Conrad, bestätigte den Vorfall. Demnach hat der Gefangene ohne zu zögern zugestochen. Der Beamte habe großes Glück gehabt, dass er noch lebe.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie der stellvertretende Leitende Oberstaatsanwalt, Kai Hempelmann, dem SWR sagte, war der spitze Gegenstand, den der Gefangene benutzte, kein Messer. Dem Wachmann sei rechtzeitig geholfen worden. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob auch der Tatvorwurf des versuchten Mordes in Betracht kommt, werde noch geprüft, so Hempelmann.

Immer mehr Gewaltbereitschaft in Gefängnissen

Nach Einschätzung von Winfried Conrad, dem Gewerkschaftsvorsitzenden des BSBD, bestätigt dieser Vorfall einen bundesweiten Trend: Viele Gefangene seien extrem gewaltbereit und psychisch auffällig. Es mache sich unter den Justizbeamten das Gefühl breit, dass sie von der Politik mit dem Problem allein gelassen werden. Warnungen der Gewerkschaften und Bitten nach mehr Schutz und Ausrüstung, unter anderem nach Tasern, würden abgelehnt.

Nach Gewerkschaftsangaben arbeiten in den zehn Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz mehr als 2.100 Männer und Frauen im Schichtdienst.