Sie arbeiten zu Hause oder im Büro? In der Küche? Im Garten? Oder sind auf dem Weg zum Einkauf? Egal was Sie zu dieser Zeit am Tag tun, SWR4 Rheinland-Pfalz begleitet Sie dabei.

Unterhaltung, Musik, Service, Boulevard und alles Wichtige aus den Regionen "SWR4 Am Tag" ist eine Mischung aus Unterhaltung, Musik, regionaler Information, Boulevard und Service. Ein wesentlicher Bestandteil der Sendung ist die "SWR Viererkette": Das sind vier Hits am Stück. Es ist die längste Musikstrecke bei SWR4 - damit geht Ihnen garantiert jede Arbeit leichter von der Hand. Was ist wichtig für Rheinland-Pfalz und was hat sich getan? Wir bringen Sie auf den neuesten Stand. Wir sind da, wo etwas los ist und wissen, worüber in den Regionen in Rheinland-Pfalz gesprochen wird. Leckere Rezepte zum Nachkochen Gegen Mittag wird dann gekocht. Die leckeren Rezepte aus der Reihe "SWR4 kocht" gibt es übrigens auch als Podcast oder zum Nachlesen hier auf SWR4.de!