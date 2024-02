Iris Kruse

Mein liebstes Möbelstück ist ... mein Sofa! Es gibt nichts Besseres als sich nach einem langen Tag hier auszustrecken.

Gerne wiedergeboren werden möchte ich ... als Katze: Den lieben langen Tag faulenzen, immer jemand da, der dich hinter den Ohren krault und nachts auf Tour gehen, prima!

3 Monate freie Zeit? Dann würde ich mit meinem Mann auf Wohnmobiltour durch den Süden gehen und einfach bleiben, wo es schön ist.

Das wollte ich schon immer mal machen, hab mich aber noch nicht getraut: eine Ballonfahrt. Das sieht phantastisch aus - bei meiner Höhenangst bleib ich aber doch lieber am Boden, das ist sicherer.

Wenn ich ein Mann wäre ... könnte ich wahrscheinlich getrost meinen Fön verschenken und wäre morgens viel schneller fertig ....

In meinem Kühlschrank findet man immer ... Quark und Schokoschnitten - ich bin leider süchtig danach.

Dieser Versuchung kann ich nicht widerstehen: Bei belgischen Pralinen verabschiedet sich die Vernunft ...

Mein größter Traum ist es, ... ein Haus am See zu haben, frei nach Peter Fox: Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, ich hab 20 Kinder, mein Mann ist schön, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehn ...

Ich entspanne mich am besten ... in meinem Haus am See ;-)