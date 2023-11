Das Justizministerium BW untersucht einen Brief, den der flüchtige verurteilte Mörder aus Bruchsal geschrieben haben soll. In dem Schreiben soll er sich über die Haftbedingungen der JVA beschweren.

Im Fall des Ende Oktober entflohenen, verurteilten Mörders untersucht das Justizministerium Baden-Württemberg einen Brief, der angeblich von dem Flüchtigen stammt. In dem Schreiben an einen Ex-Mithäftling soll sich mutmaßlich der geflohene Aleksandr Perepelenko nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg über Haftbedingungen in der JVA Bruchsal (Kreis Karlsruhe) beschwert haben.

Korrektur In einer früheren Version des Artikels hieß es, dass das LKA Baden-Württemberg den Brief des flüchtigen, verurteilten Mörders aus Bruchsal prüft. Dafür ist aber das Justizministerium in Baden-Württemberg zuständig.

Auch von angeblichen Misshandlungen soll dort die Rede sein. Außerdem hat der Flüchtige demnach darüber geklagt, dass das Nichtraucherschutzgesetz im Gefängnis "in keinster Weise eingehalten und umgesetzt" werde. Das LKA wolle den Brief dazu nutzen, Hinweise auf den Aufenthaltsort von Aleksandr Perepelenko zu finden.

Häftling in Germersheim entkommen

Der verurteilte Mörder war Ende Oktober bei einem bewachten Ausflug von der JVA Bruchsal an einen Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommen. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte. Der Flüchtige wird derzeit europaweit gesucht.