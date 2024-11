per Mail teilen

Die Stadt Heidelberg will den Gebrauch von E-Tretrollern, auch E-Scooter genannt, regulieren. Der Plan: Nur noch drei Anbieter, feste Abstellplätze und maximal 1.200 Roller.

Höchstens drei Anbieter, maximal 1.200 Roller insgesamt in der Stadt und feste Abstellflächen: Das sind die Kernpunkte aus einem Beschluss im Hauptausschuss des Heidelberger Gemeinderats, der am Mittwochabend mehrheitlich angenommen wurde. Nun muss der Gemeinderat den Beschluss noch absegnen. Die neue Regelung soll im kommenden Jahr in Kraft treten.

E-Scooter in Heidelberg: Feste Abstellflächen geplant

Herumliegende und quer auf dem Weg abgestellte Roller sind für viele Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis und auch gefährlich. Die festen Abstellflächen sollen die Situation verbessern. Diese festen Abstellflächen sollen zunächst nur für die Kernstadt gelten, das sind die Stadtteile Altstadt, Weststadt, Bergheim, Neuenheim und Bahnstadt. Die Regelung soll später möglicherweise auch auf das übrige Stadtgebiet ausgeweitet werden, sagte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) dem SWR.

Gerichtsurteil macht Sondernutzung möglich

Ein Gerichtsurteil aus dem vergangenen Jahr hat es für Städte möglich gemacht, den Firmen, die E-Tretroller verleihen, diese Auflagen zu machen - als Sondernutzung. Einige Städte in Deutschland wie Leipzig haben das schon eingeführt, Heidelberg nutzt jetzt deren Erfahrungen.

Lagesensoren für E-Scooter gefordert

Die Stadt Heidelberg will die Verleiher zudem dazu bringen, Lagesensoren in die E-Scooter einzubauen, damit festgestellt werden kann, ob sie umgekippt sind. Die technische Ausstattung der Roller soll zudem verhindern, dass Mietvorgänge außerhalb der Abstellflächen in der Kernzone beendet werden können.

Das soll es in Heidelberg künftig nichtmehr geben: Wild abgestellte E-Scooter. IMAGO IMAGO / Dirk Sattler

Gericht: Abstellen von E-Tretrollern ist Sondernutzung

Rechtlich ist es so, dass Heidelberg Sondernutzungs-Erlaubnisse erteilt. Basis ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen aus dem vergangenen Jahr (2023). Das Gericht hat das Abstellen von E-Tretrollern zur Vermietung erstmalig als "erlaubnispflichtige straßenrechtliche Sondernutzung" eingestuft. Das Fahren von E-Tretrollern bleibt demnach "Gemeingebrauch ohne Erlaubnispflicht" und ohne die Möglichkeit, Auflagen zu machen.