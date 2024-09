Stadt Worms macht Schluss mit E-Scooter-Chaos

per Mail teilen

Sie liegen auf Gehwegen, vor Hauseingängen und im Gebüsch. Die Stadt Worms hat genug von achtlos abgestellten E-Scootern. Sie will strenge Regeln einführen.

Die Stadt Worms hat jetzt im Zoff um die E-Scooter im Stadtgebiet durchgegriffen. Der Anbieter der 300 E-Scooter in Worms, die Firma Tier, musste alle ihre Roller bis vergangenen Freitag entfernen. Dem ist das Unternehmen nachgekommen. Deshalb gibt es im Moment in Worms keine E-Scooter. Grund der städtischen Anordnung seien die zahlreichen Beschwerden von Wormserinnen und Wormsern gewesen, so die Wormser Stadtverwaltung.

Zahlreiche Beschwerden über E-Scooter in Worms

In den vergangenen Wochen hätten sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger gemeldet und kritisiert, dass die E-Scooter achtlos auf Gehwege abgestellt und damit alle behindern würden. Auch wegen des Fahrstil vieler E-Scooter-Nutzer habe es Beschwerden gehagelt. Sie würden rücksichtlos fahren und Fußgänger gefährden.

Die Stadt Worms hat genug von rücksichtslosen E-Scooter-Fahrern und hat alle E-Scooter eingezogen. dpa Bildfunk Britta Pedersen

Stadt spricht von "Guerilla-Aktion" des E-Scooter Anbieters

Zuvor hatte sich schon die Wormser Stadtverwaltung über den Anbieter der E-Scooter, die Firma Tier, geärgert. Sie habe nicht die notwendige Sondernutzungserlaubnis abgewartet und die E-Scooter einfach Ende August in der Stadt aufgestellt.

Wir halten das Gebahren des Anbieters für fragwürdig und dreist. Eine gewisse Absicht in dieser 'Guerilla-Aktion' lässt sich zumindest nicht gänzlich ausschließen.

Die Firma Tier argumentiert, dass sie Anfragen an die Stadt gerichtet habe, aber nie eine Antwort bekommen habe. Die Wormser Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU) kritisiert, dass Tier die Reaktion der Stadt nicht abgewartet habe. Zudem sei die Anfrage an eine gänzlich falsche Person gerichtet gewesen.

"Mit einer solch umfangreichen Erfahrung als E-Scooter-Anbieter kann dies eigentlich kaum als Versehen gewertet werden", so Lohr. Der Anbieter ist in vielen Städten mit seinen E-Scootern vertreten. Auch in Mainz stehen die türkis-grünen Roller überall im Stadtgebiet.

Stadt Worms will Parkflächen für E-Scooter einführen

Die Stadt Worms will jetzt ein neues Mobilitätsangebot erarbeiten. Geplant seien 50 Mobilitätsstationen darunter E-Bike-Ladestationen oder Fahrradverleihstationen. Dazu soll es zunächst sechs Abstellflächen für E-Scooter geben. Die Firma Tier müsse die Sondernutzungserlaubnis beantragen. Sobald sie die Genehmigung habe, könne sie ihre E-Scooter wieder in Worms anbieten. Das Abstellen von E-Scootern soll aber nur noch in klar definierten Flächen erlaubt sein, so Stadtentwicklungsdezernent Timo Horst (SPD).

Die Stadt Worms wolle dem Beispiel Berlin folgen. Dort seien seit dem Frühjahr in Berlin-Mitte festgelegte Abstellflächen für E-Scooter eingeführt worden. Seitdem sei die Zahl an Beschwerden deutlich zurückgegangen. Auch die Stadt Mainz hat inzwischen in der Innenstadt solche Parkflächen für E-Scooter eingerichtet.