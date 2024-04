100 Abstellflächen gegen das E-Scooter-Chaos in Ludwigshafen

E-Scooter zum Mieten liegen auf Fuß- und Radwegen und sorgen für Chaos. Ludwigshafen will das Problem in den Griff bekommen. Jetzt werden 100 Abstellflächen ausgewiesen.

Viele Bürger sind genervt: Seit dem Sommer 2019 werden E-Scooter in Ludwigshafen vermietet. Die Roller liegen kreuz und quer auf Geh- und Radwegen und manchmal auch auf den Fahrbahnen der Autos. Damit soll jetzt Schluss sein. Ludwigshafen markiert 100 Abstellflächen. Dort müssen die Scooter zwingend geparkt werden!

Falsches Abstellen kann teuer werden

Die ersten beiden Abstellflächen wurden an der Rheingalerie und am Ludwigshafener Pfalzbau markiert. Weitere rund 100 sollen bis Jahresende in allen Stadtteilen folgen. Wer seinen Roller dort nicht abstellt, sondern irgendwo außerhalb, muss kräftig zahlen. Denn der Scooter lässt sich nicht abmelden und die Ausleihgebühren laufen weiter.

Herumliegende Roller gefährden Sehbehinderte

Der Ludwigshafener Stadtrat hatte im vergangenen Sommer die Regeln erlassen, nachdem sich immer mehr Bürger beschwert hatten. Zum Beispiel Adelheid Schöpfer aus Oggersheim. Sie ist sehbehindert und leitet den Blinden- und Sehbehindertenbund Pfalz. "E-Scooter sind eine große Unfallgefahr für uns Blinde", sagt sie.

"Das ist eine große Unfallgefahr für uns Blinde. Manche Scooter liegen mitten auf dem Gehweg. Es drohen Stürze mit Oberschenkelhalsbruch."

Stadtrat hat Zahl der E-Scooter deutlich reduziert

Wegen der Beschwerden hat Ludwigshafens Stadtrat im Sommer beschlossen, dass die Verleihunternehmen die Zahl der Rolle von bisher 1.300 auf 700 reduzieren müssen. Außerdem dürfen die Scooter nur noch an den rund 100 Abstellstationen ausgeliehen und zurückgegeben werden.

Illegale Autoparkplätze werden zu Roller-Stellplätzen

Die Abstellflächen entstehen an öffentlichen Stellen, die bisher nicht genutzt werden, sagte ein Sprecher der Stadt Ludwigshafen. Zum Beispiel zwischen Baumscheiben oder hinter Absperrgittern. "Oder an Stellen, wo Autofahrer bisher gerne illegal parken", so der städtische Pressesrecher. Reguläre Parkplätze sollen nur in Einzelfällen zu Scooter-Abstellflächen umgewidmet werden. Geh- und Radwege kommen laut Stadt natürlich nicht als Rollerflächen in Betracht.