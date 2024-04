In Ludwigshafen sollen Medikamente gegen Krebs und Alzheimer entwickelt werden. Der Pharmakonzern AbbVie baut dafür ein neues Laborgebäude und investiert 150 Millionen Euro.

Zum Spatenstich war Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Ludwigshafen gekommen, um sich über das Projekt von AbbVie zu informieren. Rheinland-Pfalz werde dank dieser Investition immer mehr zu einem Schwerpunkt der Biotechnologie- und Pharmaindustrie in Deutschland.

So wird das neue Gebäude aussehen. Eröffnung ist voraussichtlich 2027. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Rheinland-Pfalz wird zum Pharma-Schwerpunkt Deutschlands

Die Ministerpräsidentin sagte, das AbbVie-Gebäude sei das dritte große Bauprojekt der Pharmabranche in Rheinland-Pfalz binnen eines Monats. "Als Landesregierung sind wir sehr froh über diese Investition", erklärte Malu Dreyer und bedankte sich beim AbbVie-Vorstand. Zuvor waren im April schon der Bau des Werks der Firma "Lily" in Alzey gestartet und des Forschungsgebäudes am "Tron-Institut" der Unimedzin in Mainz.

Als Landesregierung sind wir sehr froh über diese Investition von AbbVie und den Vertrauensbeweis eines weiteren großen Pharmaunternehmens in unser Land.

Neues Gebäude kostet rund 150 Millionen Euro

Am AbbVie-Standort in Ludwigshafen arbeiten über 2.000 Menschen, die Hälfte davon sind Wissenschaftler, die neue Medikamente entwickeln. Der Konzern hat nach eigenen Angaben seit 2020 bereits 250 Millionen Euro in den Ausbau des Werks investiert. Jetzt kommen noch einmal 150 Millionen für das sechsstöckige Laborgebäude hinzu.

AbbVie-Vorstand lobt die Ludwigshafener Forscher

AbbVie-Vorstand Tom Hudson, der aus den USA zum Spatenstich in die Pfalz gereist war, lobte die Arbeit der Wissenschaftler. Er sei seit 30 Jahren weltweit tätig, sagte er. Die AbbVie-Forscher in Ludwigshafen seien die "besten der Welt". Es seien unglaubliche Wissenschaftler, so Hudson wörtlich.

Die Wissenschaftler in Ludwigshafen sind die besten der Welt. Es sind unglaubliche Wissenschaftler.

Optimale Arbeitsbedingungen in den Laboren

Im neuen Gebäude auf dem AbbVie-Areal südlich der Bahngleise und der Hochstraße-Süd sollen künftig rund 400 der über 1.000 AbbVie-Forscher arbeiten. Der Gebäude verfügt laut AbbVie über modernste Infrastruktur und schafft optimale Arbeitsbedingungen für die Wissenschaftler. Forschungsschwerpunkt sind Medikamente gegen schwere Erkrankungen, unter anderem Krebs und Alzheimer. Das Gebäude soll 2027 fertig sein.

Die Bagger sind angerückt. Der Bau des neuen AbbVie-Gebäudes in Ludwigshafen kann beginnen. SWR

Oberbürgermeisterin Steinruck freut sich

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagte, die Millioneninvestition von AbbVie sei ein klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen und werde die Stadt in eine gute Zukunft führen.