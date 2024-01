Kadans will auf Biotech-Campus in Mainz Labore bauen

Rheinland-Pfalz möchte zum europäischen Standort für Biotechnologie werden. Auf dem Gelände zwischen Mainzer Ring, Universität und Hochschule soll gebaut werden. Kadans ist spezialisiert auf Gründerzentren.

In Mainz soll in den nächsten Jahren ein großes Gelände mit Biotech-Firmen entstehen. Nach SWR-Information will dort nun das niederländische Unternehmen Kadans als Investor einsteigen, von bis zu 120 Millionen Euro ist die Rede.

Kadans ist in sechs europäischen Ländern tätig

Vor über 20 Jahren hat Kadans mit dem ersten Bau in den Niederlanden angefangen. Das Unternehmen plant und baut Gebäude und richtet darin hochmoderne Labore ein.

Kadans beschreibt sich selbst als wissenschaftlicher Partner, der seinen Kunden individuell gestaltete Räumlichkeiten verspricht. Außerdem hilft das Unternehmen dabei, Kontakte auch zwischen Firmen und Startups zu vermitteln.

Grundstück am Mainzer Europakreisel wird in Erbpacht übernommen

Kadans will dort nach SWR-Informationen ein Gebäude errichten und anschließend mit Laboren ausstatten. Entsprechende Bauvoranfragen sind offenbar bereits gestellt worden.

Junge Unternehmen oder Startups, die aus einem oder mehreren Wissenschaftlern bestehen, können sich dort einmieten. Sie sollen beispielsweise in den Bereichen Biologie, Medizin oder Pharmazie forschen und Medikamente entwickeln.

Insgesamt schafft Mainz 18 Hektar für Biotech-Unternehmen

Zwischen der Autobahn A60, der Johannes-Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz hat die Stadt ein 18 Hektar großes Gelände für die Ansiedlung von Biotech-Firmen ausgewiesen.

Gründer und Start-Ups aus den Branchen Life Science und Biotechnologie sollen sich dort in den kommenden 10 bis 15 Jahren ansiedeln.

Nach dem Erfolg des Mainzer Corona-Impfstoffherstellers BioNTech soll dieser Standort zum europäischen Mittelpunkt für neue Forschungen im Biotech-Bereich werden.

In Deutschland ist Kadans bereits mit einem Projekt in Aachen vertreten. Anfang kommender Woche wird sich das Unternehmen bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Mainz offiziell vorstellen.