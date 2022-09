Martin Gärtner arbeitet als Autor bei SWR Aktuell in den Studios Ludwigshafen und Koblenz. Hier finden Sie eine Übersicht über aktuelle Artikel von ihm und erfahren Persönliches.

SWR-Reporter Martin Gärtner im SWR-Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler SWR

Martin Gärtner ist Multimedia-Reporter in den SWR-Studios Ludwigshafen und Koblenz. Er hat eine Ausbildung zum Redakteur an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Journalistik studiert. Von 1989 bis 2020 arbeitete er beim SDR (Süddeutscher Rundfunk) und SWR in Baden-Württemberg, unter anderem in der Nachrichtenredaktion in Stuttgart, der Landtagsredaktion, als Moderator bei SWR4 Baden-Württemberg und betreute die SWR4-Morgenläuten-Sendungen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Tatkräftige Unterstützung für die SWR-Kollegen nach der Flutkatastrophe

Im Sommer 2020 suchte Martin Gärtner neue journalistische Herausforderungen und ist seitdem als Reporter in der Vorder- und Südpfalz unterwegs für das SWR-Studio Ludwigshafen. Seit der Flutkatastrophe an der Ahr unterstützt er regelmäßig das Team des SWR-Studio Koblenz im Regionalbüro Bad Neuenahr-Ahrweiler und berichtet über den Wiederaufbau der Region. Besonders interessieren ihn zudem die Themen Natur-, Umwelt- und Tierschutz sowie Nah- und Fernverkehr mit Bus und Bahn.

Die Rheinauen zwischen Ludwigshafen und Speyer sind sein Ruhepol

Martin Gärtner ist in Niedersachsen geboren, in Hessen aufgewachsen, lebte mehr als 30 Jahre in Mannheim und ist jetzt in der Vorderpfalz zuhause. In seiner Freizeit ist er am liebsten zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Rheinauen zwischen Ludwigshafen und Speyer unterwegs.