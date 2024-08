Nicht nur für Einsame: "Plauderbank" in Speyer

Neues Gesprächsangebot in Speyer: Gemeindeschwester Heidi Gangkofner lädt ein auf die sogenannte Plauderbank. Die weiß-blaue Holzbank steht neuerdings mehrmals im Monat auf dem Friedhof Speyer.

Heidi Gangkofner zieht an diesem Morgen einen Bollerwagen auf den Friedhof von Speyer. Das Gefährt enthält weiß-blau lackierte Einzelteile einer Holzbank. Heidi Gangkofner ist eine Gemeindeschwester plus, das heißt, sie kümmert sich in Speyer um ältere Menschen, die noch selbstständig leben und nicht auf Pflege angewiesen sind, sich aber gleichzeitig Unterstützung und Beratung wünschen. Jetzt bietet Gangkofner auch Gespräche auf der "Plauderbank" an. Das Interesse der Bürger sei groß, sagt sie, während sie ihre Plauderbank selbst aufbaut.

Weitere Termine wegen großer Resonanz

Eigentlich sollte nur an drei Terminen im Juli auf dem Speyerer Friedhof geplaudert werden, jeweils zwei Stunden lang. 18 Menschen kamen. "Es gibt großen Gesprächsbedarf", berichtet Heidi Gangkofner. "Deshalb wird jetzt auch im August geplaudert."

Gespräche über Gott und die Welt

Man könne mit ihr über Gott und die Welt reden, sagt die Gemeindeschwester plus, die seit zwei Jahren in der Stadt Speyer tätig ist. Auf dem Friedhof kommen viele traurige Themen zur Sprache, aber auch heitere.

Das Geheimnis der gelben Rosen

Manchmal spricht Heidi Gangkofner einfach vorbeilaufende Friedhofsbesucher an. Zum Beispiel eine ältere Dame, die einen Strauß gelbe Rosen in der Hand hatte. "Denn gelb ist meine Lieblingsfarbe", erzählt die Gemeindeschwester.

Die Dame setzte sich auf die Bank und berichtete, dass vor vielen Jahren ihr Brautstrauß aus gelben Rosen bestand. Ihr Mann habe ihr deshalb an Geburtstagen und zum Hochzeitstag stets gelbe Rosen geschenkt. Jetzt bringe sie immer gelbe Rosen zu seinem Grab.

Schwere Erlebnisse werden aufgearbeitet

Andere Bürger erzählen Trauriges: Von der schweren Kindheit, über die Trennung vom Ehepartner, vom Tod der Eltern. "Das versuchen wir dann aufzuarbeiten", sagt Gangkofer.

Manche Gespräche auf der Plauderbank dauern nur zehn Minuten, andere über eine Stunde. "Aber es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die inhaltliche Qualität eines Gesprächs", meint die 57-Jährige.

Die Plauderbank ist zerlegbar. Gemeindeschwester-Plus Heidi Gangkofner zieht die Einzelteile per Bollerwagen auf den Speyerer Friedhof und baut dort die Bank zusammen. SWR Martin Gärtner

Die Bank ist übrigens nicht weiß-blau lackiert, weil Heidi Gangkofner aus Bayern stammt, was man sofort an ihrem charmanten Akzent erkennt. Weiß-blau ist die Symbolfarbe der Gemeindeschwestern plus in Rheinland-Pfalz. Das Sozialministerium hatte dieses Unterstützungsangebot für hochbetagte Menschen im Jahr 2015 eingeführt.

Termine für die Speyerer Plauderbank

Die nächsten Termine für die Plauderbank auf dem Friedhof Speyer: Mittwoch, 14. August 2024 von 15 bis 17 Uhr und Freitag, 30. August 2024 von 9 bis 11 Uhr.