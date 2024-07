per Mail teilen

Einigen von uns fällt es schwer, über den Verlust eines geliebten Menschen zu sprechen. Bei einer Tasse Kaffee laden Mainzer Trauerbegleiterinnen jetzt ganz ungezwungen zum Reden ein.

Bunte Fähnchen-Girlanden, eine Lichterkette und eine brummende Kaffeemaschine in der Mitte - das mobile Trauer-Café ist ein echter Hingucker. Auf einem Friedhof wie hier auf dem Waldfriedhof in Gonsenheim würde man so ein Coffee-Bike normalerweise nicht erwarten.

Aber genau das ist das Ziel: Das Lastenrad soll neugierig machen. Es soll die Menschen einladen und bietet ganz niederschwellig die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, sagt Trauerbegleiterin Maria Sieben.

Bei einer Tasse Kaffee lässt es sich leichter ins Gespräch kommen.

Das mobile Trauer-Café wird gezielt besucht

Zum dritten Mal sind Maria Sieben und ihre Kolleginnen mit dem mobilen Café unterwegs. Bisher waren sie auf dem Hauptfriedhof in Mainz. Dieses Mal wurde der Waldfriedhof in Gonsenheim ausgewählt.

Eine der Besucherinnen des Friedhofs steuert das Coffee-Bike ganz gezielt an. Sie hat vor zwei Jahren ihren Mann verloren – ihre Gefühle darüber auszudrücken, fällt ihr immer noch schwer.

Für sie ist diese ungezwungene Art, über ihre Trauer sprechen zu können, eine große Hilfe. Die Frau hat zwar auch schon mal einen Trauerkreis besucht, erzählt sie, das habe ihr aber nicht so gelegen. Die entspannte Atmosphäre im Freien am Coffee-Bike gefällt ihr besser.

Mit Fremden sprechen kann heilsam sein

Maria Sieben ist seit etwa einem Jahr ehrenamtliche Trauerbegleiterin im Mainzer Hospiz. Gemeinsam mit sechs anderen ehrenamtlichen und zwei hauptamtlichen Trauerbegleiterinnen bietet sie verschiedene Formen der Trauer-Begleitung an.

Selbst wenn es im ersten Moment ungewohnt sei, all seine tiefen Gefühle und seine Trauer mit fremden Menschen zu besprechen, könne gerade das sehr heilsam sein, sagt Maria Sieben. "Hier muss ich keine Sorge haben, dass ich meine Kinder damit belaste oder Freunde zu mir sagen: Du müsstest doch so langsam drüber hinweg sein," meint die ehrenamtliche Seelsorgerin.

Sich einfach mal die Trauer von der Seele reden - das geht hier beim mobilen Trauer-Café auf dem Gonsenheimer Waldfriedhof. SWR

Die Trauerbegleiterinnen des Hospizes in Mainz dagegen lassen die Menschen einfach erzählen und bewerten nichts. Mit den Gesprächen am Coffee-Bike schenken sie den Trauernden Kraft - ganz unkompliziert mit einer Tasse Kaffee, einem offenen Ohr und viel Zeit.