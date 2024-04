Egal ob Wanderung, Dinosaurier-Ausstellung, Chor-Konzert oder Feste. Am 1. Mai gibt es in der Region viel zu erleben. Wir haben ein paar Veranstaltungs- und Ausflugstipps.

"Grüne-Hölle-Tour" in Bollendorf

Wildfreigehege Kempfeld

Dinosaurierpark Teufelsschlucht

Vulkantag Zilsdorf

Maifest in Lieser

Chorkonzert in Wittlich

Eine märchenhafte Tour durch mystische Felsschluchten: Die "Grüne-Hölle-Tour" in Bollendorf. Eifel_Tourismus_GmbH_Dominik_Ketz

Die Tour ist dieses Jahr bei der Abstimmung des Wandermagazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Kategorie Tagestouren nominiert. Die 5,5 Kilometer lange Strecke führt teils über schmale Pfade, entlang von märchenhaft aussehenden, verwitterten, bemoosten Felswänden und Schluchten.

Um den Besucherinnen und Besuchern möglichst viele Informationen mit auf den Weg zu geben, haben die Bollendorfer eine Audiotour erarbeitet. An zehn Hörstationen können Interessierte alles über bizarr geformte Felsen, Tiere und Pflanzen erfahren. Außerdem gibt es Wissenswertes zu Kulturdenkmälern, den Aussichtspunkten auf der Tour und zu den Bollendorfern selbst. Dafür muss man sich die "Lauschtour Grüne Hölle" lediglich aufs Smartphone laden, so die Touristinformation Bollendendorf.

Die "Grüne-Hölle-Tour" ist ein Rundweg und startet am Wanderparkplatz Sonnenbergallee oberhalb des Waldhotels Sonnenberg in Bollendorf.

Im Hunsrück wird am Mittwoch das Wildfreigehege in Kempfeld wiedereröffnet. Das soll am Tor des Nationalparks Hunsrück-Hochwald an der Wildenburg von 11 bis 17 Uhr mit einem großen Fest gefeiert werden.

Neben dem Rundgang zu den Wildtiergehegen und Informationen zur aktuellen Umbauphase des Wildfreigeheges soll es auch viele kostenfreie Mitmachangebote und Infostände geben, teilte der Nationalpark mit. Neben zwei geführten Wanderungen und einer Flugshow mit Greifvögeln soll ab 12:30 Uhr auch Ponyreiten angeboten werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite des Nationalparks Hunsrück-Hochwald.

Das Wildfreigehege Kempfeld. Das Motiv stammt aus dem Wimmelbuch zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Josef Hammen / Wimmelbuch Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Der Dinosaurierpark bei Ernzen freut sich, ab Mai eine ganz besondere Ausstellung zu präsentieren. Bei "The Big 5+ - Die größten Raubsaurier Europas" werden Funde aus Deutschland, England und Portugal erstmals außerhalb der beteiligten Museen und Forschungseinrichtungen gezeigt.

In einer neuen Ausstellungshalle sind dabei unter anderem Knochenfunde, Rekonstruktionen der Dinosaurier- Schädel sowie ein in Portugal gefundenes Nest mit Dinosaurier-Eiern und -Embryos der Raubtiere zu sehen. Daneben können die Besucher mehr als 170 lebensechte Dino-Modelle in Originalgröße bewundern und auf Informationstafeln jede Menge über die Tiere selbst und rund 620 Millionen Jahre Erdgeschichte lernen.

Wer gerne wandert und Vulkane mag, der kommt beim Vulkantag Zilsdorf mit Geo-Erlebniswanderung rund um Walsdorf und Zilsdorf auf seine Kosten. Die Strecke führt in ungefähr drei Stunden rund um die Orte Walsdorf und Zilsdorf. Dort können Besonderheiten der Vulkaneifel entdeckt werden. Es geht unter anderem zu den Höhen von Walsdorf.

Der Weg führt vorbei am Vulkan "Beuel" zur neuen XXL-Bank. Dort erwartet den Wanderer eine wunderbare Rundum-Sicht. Ein geologisches Highlight ist der Vulkan Arensberg. Durch zwei Vulkanausbrüche ist der Berg entstanden. Weiter geht es zu einem Blick in das Innere eines erloschenen Vulkans. Begleitet wird die Erlebniswanderung durch einen erfahrenen Geologen.

Die Erlebniswanderung am 1. Mai führt auch zum Vulkan Arensberg in Walsdorf. Touristik GmbH Gerolsteiner Land

Start ist um 11 Uhr am Gemeindehaus in Zilsdorf. Die Strecke ist etwa 7 Kilometer lang. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen frisch aus dem Bäckesjen. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Walsdorf - Zilsdorf.

An der Paulskirche in Lieser führt der Förderverein die Tradition des Maifestes fort – aus dem Pfarrfest wird nun das Maifest. Um 10:30 Uhr beginnt das festliche Hochamt. Danach startet das Maifest auf dem Festplatz an der Kirche. Der Paulsbruder ist vor Ort und bietet eine Führung durch die Kirche an.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Förderverein Paulskirche hat sich zum Ziel gesetzt, die Paulskirche in Lieser und andere religiöse Monumente in der näheren Umgebung zu erhalten. Alle Spenden und der Erlös des Maifestes kommen der Paulskirche zugute. Sie gilt als Aushängeschild des Ortes Lieser.

Die Paulskirche gilt als Aushängeschild des Moselortes Lieser. Paul Geller

Wer es am 1. Mai lieber musikalisch mag, kann in die Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich gehen. Der Stuttgarter "Onnen-Chor" reist um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert an. Unter dem Motto "Internationales Frühlingserwachen" präsentiert der Chor eine Vielfalt von Folklore über Oldies bis zu Musicalsongs.

Der Stuttgarter "Onnen-Chor" besteht aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern und ist nach Angaben des Veranstalters bekannt für sein internationales Repertoire. Die musikalische Reise beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.