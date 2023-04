Feiertag und verlängertes Wochenende: Der Tag der Arbeit ist die Gelegenheit, etwas ganz besonderes zu machen. Wir stellen die neuesten Ausflüge im nördlichen Rheinland-Pfalz vor.

Wandern, Radfahren oder auf Schatzsuche gehen. In der Region rund um Koblenz gibt es sicherlich Ausflugsziele, die sie noch nicht kennen:

Weinsteig im Koblenzer Marienberg

Bei der ersten selbstgeführten multimedialen Erlebnistour an der Mosel führen alle Wege im Koblenzer Marienberg zum Wein. Der Weinsteig leitet die Teilnehmer nach Angaben des Weingut Schwaabs mit dem Smartphone und QR-Code-Stationen durch die Weinberge an der Terrassenmosel im Koblenzer Stadtgebiet. Mal verstecke sich dahinter ein Erklär-Video, mal ein Quiz zum Weinwissen. An einer anderen Station warte eine Weinflasche oder ein besonderes Fotomotiv.

Keine Tour ist wie die andere. Die Teilnehmer entscheiden selbst, wie viele Stationen sie besuchen und wie viel Zeit sie im Weinberg verbringen. Weinkeller Schwaab KG

Wie lange die Teilnehmer im Weinberg verbringen, entscheiden sie nach Auskunft der Initiatoren selbst. Den Abschluss bildet eine Weinprobe im Weingut Schwaab in Koblenz-Güls.

Ulmener-Maar-Stollen in der Eifel

Bei Ulmen im Kreis Cochem-Zell ist Mitte April der sogenannte Ulmener-Maar-Stollen eröffnet worden. In dem neuen, touristisch erschlossenen Stollen können Besucher nach Angaben der Verbandsgemeinde von einem Maar zum anderen laufen. Der ursprüngliche Stollen stammt aus dem Hochmittelalter und verband zwei ehemalige Vulkankrater. Er wurde angelegt, um Wasser vom Jungferweiher ins Ulmener Maar zu leiten. Mit dem Wasser wurden Mühlen in der Nähe der Burg betrieben.

Es gibt auch die Möglichkeit für einen digitalen Rundgang: Eine Firma hat dafür 24 Stationen erarbeitet, an denen man mit einem QR-Code Informationen zum Ulmener-Maar in Form von Fotos, Videos oder gesprochenen Vorträgen abrufen kann.

Geocaching-Route im Brohltal: mit "Laachus" auf Tour

Geocaching ist die moderne Schnitzeljagd von heute, bei der Sucherinnen und Sucher (Geocacher) versteckte Schätze (Caches) mit Hilfe eines GPS-fähigen Geräts und durch Koordinaten finden sollen. Bei der neuen Route können Geocacher nach Angaben des Zweckverbands Vulkanregion Laacher See mit "Laachus", dem schwimmenden Stein, auf Entdeckungsreise gehen und mit ihm das Geheimnis seiner Herkunft enthüllen. Auf seiner Wanderung kommt Laachus an zahlreichen Stationen und touristischen Highlights vorbei.

Bei den 24 Caches gibt es nach Auskunft des Zweckverbands knifflige Rätsel, stramme Wanderungen sowie familienfreundliche bis sportliche Kletteraktionen im Baum. Auch Einkehrmöglichkeiten liegen auf der Route.

Auf der Wanderung erfährt man mit "Laachus" einiges über die Sagen der Region rund um den Laacher See. Vulkanregion Laacher See

Escape Walk "Auf den Spuren von Sidonia"

In Kelberg in der Eifel wurde gerade ein neuer Escape Walk namens "Sidonia 1639" eröffnet. Die Tourist-Info Kelberg will damit nach eigenen Angaben Freunde von Rätseln im Alter von 9 bis 99 in die geheimnisvollen Wälder rund um den Ort Kelberg locken. An sieben Rätselstationen gilt es, die junge Sidonia im Jahr 1639 vor einer ungerechten Strafe als Hexe zu retten.

Der neue Escape Walk ist rund vier Kilometer lang und soll Natur, Geschichte, Mystik, Spaß und Spannung miteinander verbinden, teilt die Tourist-Info Kelberg mit. Die Spielerucksäcke für die Zeitreise müssen online vorab reserviert werden und können dann in der Tourist-Info im Rathaus Kelberg ausgeliehen werden.

Erlebnispfad für Kids "Mit Lotta durch die Weinberge"

Die Weinbergschnecke Lotta aus dem Ahrtal möchte Kindern und ihren Wegbegleitern ihre Heimat zeigen und ihnen Spannendes über Tiere, Trauben und vieles Mehr näher bringen. Mit Hilfe einer Wanderkarte und Infotafeln können die Kinder nach Auskunft des Vereins Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Rätsel lösen. Wenn das richtige Lösungswort gefunden ist, dürfen sie sich Ahrtal-Experte nennen. Der Erlebnispfad mit neun Stationen beginnt am Ahrweiler Markt und führt unter anderem entlang des Rotweinwanderwegs.

Veranstaltungen am langen Wochenende um den 1. Mai

Neben den neuen Attraktionen gibt es am langen Wochenende rund um den 1. Mai auch verschiedene Veranstaltungen, wie beispielsweise das Street-Food-Festival in Limburg. Bis Montag bieten die Köchinnen und Köche von 21 Food-Tracks ihre Leckereien aus der ganzen Welt an. Ebenfalls von Freitag bis Montag findet das Blütenfest in Koblenz-Güls statt. An vier Abenden spielen Bands, die Weinstände sind den ganzen Tag geöffnet.

In Limburg kann an Foodtrucks auf dem Marktplatz das ganze Wochenende geschlemmt und relaxt werden. Magistrat der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn

Um Wein geht es auch auf dem Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm am Sonntag. Im längsten zusammenhängenden Anbaugebiet zwischen Boppard und Spay schenken Winzer auf einer fünf Kilometer langen Strecke in den Steilhängen ihre eigenen Weine aus und verkaufen kulinarische Köstlichkeiten. Gäste können einen kostenlosen Bus-Shuttle nutzen.

Ebenfalls am Sonntag lädt der Erlebnisbahnhof Westerwald zum Modellbahntag. Neben der Ausstellung der Modellbahnen können auf der Börse besondere Teile gefunden und getauscht werden. Sportlich wird es am Montag in Mendig. Dort starten am ab 8:00 Uhr morgens Läuferinnen und Läufer beim Vulkan Marathon.

Was sonst noch los ist im Norden von RLP

Die ersten Freibäder starten am Wochenende in die neue Saison, wie beispielsweise das Freibad in Andernach am Samstag. Wie die Stadt mitteilt, ist der Eintritt am Eröffnungstag für alle Gäste frei. Das Freibad ist den Angaben zufolge immer von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Auch das Freibad in Herschbach im Westerwald öffnet am 29. April wieder seine Pforten. Am 1. Mai folgen auch das Freibad in Nassau und in Ransbach-Baumbach.

Am Samstag, den 29. April, öffnet das modernisierte Andernacher Freibad erstmals für diese Saison seine Pforten. Stadtverwaltung Andernach

Auch die Hängeseilbrücke Geierlay bietet sich für einen Ausflug an. Gerade wurde dort die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Die Besucherzählung auf der Webcam hat Anfang April den zweimillionsten Besucher registriert. Die Geierlay war im Oktober 2015 eröffnet worden. Die Brücke verbindet in rund 100 Metern Höhe die Gemeinden Mörsdorf und Sosberg im Hunsrück. Sie gehört mit rund 360 Metern Länge zu den längsten Hängeseilbrücken Europas.

Wer lieber aufs Wasser will: Für die Schifffahrt hat an Ostern schon die neue Saison begonnen. Die Personenschifffahrt Merkelbach sagt seitdem wieder "Schiff Ahoi und Leinen los" und bietet nach eigenen Angaben unter anderem Burgenrundfahrten an. Auch die Schiffahrtskollegen Gilles sind nach ihrer Auskunft seit Karfreitag wieder auf dem Wasser unterwegs und fahren Gäste über Rhein und Mosel.

Auf der Ehrenburg in Brodenbach findet Sonntag und Montag das Hexenfest statt. Die Ehrenburger Hexen laden nach eigenen Angaben zu Mäuseschleudern, Krötenwettlauf und Verscheußlichung ein. Um 12:00 und 16:00 Uhr wird das Theaterstück "Die kleine Hexe" aufgeführt. Ab mittags gibt es laut Veranstalter Spanferkel so lange der Vorrat reicht.

Im Zoo Neuwied gibt es Neues zu bestaunen: In dieser Woche ist das neue Kranichufer eröffnet worden. Der Bau hat nach Angaben des Zoos zwei Jahre gedauert. Aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie war der Zoo geschlossen. Dadurch habe sich der Bau verzögert. Die zweigeteilte Anlage biete unter anderem den asiatischen Saruskranichen ein neues Zuhause. Sie freuen sich sicher über einen Besuch.

Die Hälfte der Kosten von rund 220.000 Euro für das neue Kranichufer wurde nach Angaben des Zoos Neuwied durch Spenden finanziert. Zoo Neuwied

Am 1. Mai findet auch ein Familienfest im Zoo statt. Familien können nach Zoo-Angaben am Maifeiertag von 10:00 bis 17:00 Uhr wieder an verschiedenen Stationen basteln, spielen oder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen - immer mit zoologischem Bezug.