Die Bezeichnung Maar stammt vom lateinischen Wort “mare” (Meer) ab und bezieht sich auf den Vulkantypus, der durch Wasserdampf-Eruptionen entsteht. In der ersten Entstehungsphase eines Maars trifft aufsteigendes Magma auf wasserführende Gesteinsschichten, was zu gewaltigen Explosionen führt. Dabei wird das umgebende Gestein zusammen mit der Magma in kleinste Bestandteile zerfetzt und aus dem Explosionstrichter geschleudert. Im Bereich des Explosionsherds bildet sich ein Hohlraum, der in einen Explosionsschlot übergeht. Durch den Einsturz des Gesteins über dem Hohlraum entsteht ein Einsturz- oder Maartrichter. Nach Abklingen der vulkanischen Tätigkeit füllen sich die Trichter anschließend mit Wasser.